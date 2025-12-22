Netflix рефинансировал часть мостового кредита на $59 млрд для сделки с Warner Bros

Netflix рефинансировал часть своего мостового кредита в размере 59 млрд долларов, привлеченного для финансирования потенциального приобретения кино-, телевизионных и стриминговых активов Warner Bros. Discovery.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Стриминговый гигант обеспечил возобновляемую кредитную линию на 5 млрд долларов, а также два займа с отсроченным выбором на общую сумму 10 млрд долларов. Таким образом, около 34 млрд долларов мостового финансирования остаются доступными для дальнейшей синдикации.

Полученные средства планируется направить на финансирование денежной части сделки, покрытие сопутствующих расходов и сборов, а также при необходимости на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.

Netflix выиграл конкурентный аукцион на покупку активов Warner Bros. Discovery, опередив других претендентов, в частности, Paramount Skydance, которая подавала незапрошенное предложение с оценкой $30 за акцию компании. Хотя совет директоров Warner Bros. Discovery отмечала, что предложение Paramount предусматривало более высокую немедленную стоимость, оно поддержало соглашение с Netflix, ссылаясь на стратегические преимущества и финансовую определенность.

Ожидается, что соглашение, включающее активы HBO и HBO Max, будет завершено после разделения подразделения Global Networks Warner Bros. Discovery в третьем квартале 2026 года. О планах разделения компания объявила в середине 2025 года, чтобы отделить быстрорастущие студийные и стриминговые активы от традиционных телевизионных сетей.

Netflix привлек мостовой кредит на 59 млрд долларов 4 декабря для обеспечения финансовой устойчивости своей заявки на приобретение. Такие кредиты обычно используются для краткосрочного финансирования крупных сделок и затем заменяются долгосрочными и более дешевыми инструментами.

Напомним, 5 декабря стало известно, что компания Netflix согласилась купить Warner Bros. за 72 миллиарда долларов наличными и акциями. Это приобретение знаменует собой резкое стратегическое смещение для Netflix, ранее никогда не заключавшего сделок такого масштаба, превратившись из компании по прокату DVD в самую ценную компанию Голливуда.