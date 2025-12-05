Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

$72 миллиарда за HBO и культовые франшизы: Netflix покупает Warner Bros. Discovery

Netflix
Netflix покупает Warner Bros / Depositphotos

Компания Netflix согласилась купить Warner Bros. Discovery за 72 миллиарда долларов наличными и акциями. Это приобретение знаменует собой резкое стратегическое смещение для Netflix, ранее никогда не заключавшего сделок такого масштаба, превратившись из компании по прокату DVD в самую ценную компанию Голливуда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно соглашению, объявленному в пятницу, 5 декабря, акционеры Warner Bros. Discovery получат по 27,75 долларов за акцию. Общая стоимость собственного капитала в рамках сделки составляет 72 миллиарда долларов, тогда как стоимость компании – около 82,7 миллиарда долларов.

Ключевые активы и преимущества

С покупкой Netflix становится владельцем сети HBO вместе с ее библиотекой хитовых шоу, таких как "Клан Сопрано" и "Белый лотос". Активы Warner Bros. Discovery также включают:

обширные студии в Бербанке, Калифорния; огромный архив фильмов и телепередач, включающий культовые франшизы "Гарри Поттера" и сериал "Друзья".

Этот культовый контент предоставляет Netflix мощное программное обеспечение, что позволяет ему поддерживать преимущество над такими конкурентами, как Walt Disney и Paramount.

Детали сделки

Решение о продаже Warner Bros. Discovery был принят после того, как традиционный телевизионный бизнес начал переживать значительное сокращение, поскольку зрители массово переходят на стриминг. Кабельное подразделение компании в последнем квартале сообщило о падении доходов на 23%.

До завершения сделки Warner Bros. завершит планируемое выделение кабельных каналов, включая CNN, TBS и TNT.

Соглашение может столкнуться с антимонопольной проверкой в ​​США и Европе. Отмечается, что торги были противоречивыми, а Paramount Skydance обвинила Warner Bros. в проведении несправедливой процедуры в пользу Netflix.

Кроме того, интерес Netflix к Warner Bros. также вызвал возмущение в Голливуде из-за того, что компания в большинстве своем отказывалась выпускать фильмы в кинотеатрах, что может изменить индустрию кинопроката.

Netflix в Украине

Netflix начал активно работать на украинском рынке в 2020-2021 годах. Платформа полностью доступна на украинском языке. Большая часть контента как оригинального производства Netflix, так и лицензионного имеет профессиональный украинский дубляж и/или субтитры. После полномасштабного вторжения Netflix активно поддерживает Украину, приостановив работу в России.

Напомним, Warner Bros. Discovery официально выставила себя на продажу в октябре. Предложения компаний отличались по объему. Paramount хотел купить компанию полностью, в то время как Netflix и Comcast интересовались только студиями и HBO Max.

Автор:
Татьяна Ковальчук