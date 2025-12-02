Netflix готов взять кредит в десятки миллиардов для покупки Warner Bros. Discovery

В Голливуде разгорается настоящее сражение за один из крупнейших медиаконгломератов мира. Компания Warner Bros. Discovery (владелец HBO, CNN и легендарной киностудии) получил второй раунд обязательных заявок на покупку, что может завершить аукцион в ближайшие дни.

Кто претендует на империю?

Источники, знающие переговоры, сообщили, что в течение долгих выходных на День благодарения крупные игроки работали над улучшением своих предложений. Среди них:

Netflix: Лидер стриминга подал предложение, преимущественно состоящее из денежной выплаты. Для финансирования сделки Netflix работает над привлечением переходного кредита в десятки миллиардов долларов.

Paramount Skydance Corp.: Их предложение в значительной степени поддерживается семьей соучредителя Oracle Ларри Эллисона. Также привлекается долговое финансирование от Apollo Global Management Inc. и денежные средства фондов Ближнего Востока.

Comcast Corp.: Еще один крупный медиа игрок активно участвует в торгах.

Warner Bros. Discovery официально выставила себя на продажу в октябре. Предложения компаний разнятся по объему. Paramount хочет купить компанию полностью, тогда как Netflix и Comcast интересуются только студиями и HBO Max. В случае частичной продажи кабельные каналы могут быть выделены к середине следующего года.

Если победит один из "частичных" покупателей (Netflix или Comcast), Warner Bros. Discovery планирует продолжить процесс выделения своих кабельных каналов в новую компанию под названием Discovery Global до середины следующего года.

Какая цена

Акции Warner Bros. закрылись на отметке $23,87, что дает компании рыночную стоимость акций в $59 миллиардов. Однако компания, по сообщениям, хочет $30 за акцию. Почетный глава Джон Мэлоун считает, что достижение этой цифры возможно.

Поскольку предложения обязательны, совет директоров Warner Bros. Discovery может быстро подписать сделку, если предложенная цена будет соответствовать ее целям. Однако компания оставила возможность рассмотрения и других, еще более привлекательных, заявок.

Netflix в Украине

Netflix начал активно работать на украинском рынке в 2020-2021 годах. Платформа полностью доступна на украинском языке. Большая часть контента как оригинального производства Netflix, так и лицензионного имеет профессиональный украинский дубляж и/или субтитры. После полномасштабного вторжения Netflix активно поддерживает Украину, приостановив работу в России.

Если Netflix приобретет активы WBD (HBO Max), это значительно усугубит их позицию на украинском рынке стриминговых услуг, где уже представлены конкуренты. Это может привести к увеличению инвестиций в регион (локальный контент), так и к монополизации.

Напомним, Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков. Главное требование – чтобы этот контент мог "путешествовать" за пределы страны производства, то есть быть интересным глобально.