Netflix готовий взяти кредит на десятки мільярдів для покупки Warner Bros. Discovery

У Голлівуді розгорається справжня битва за один із найбільших медіаконгломератів світу. Компанія Warner Bros. Discovery (власник HBO, CNN та легендарної кіностудії) отримала другий раунд обов'язкових заявок на купівлю, що може завершити аукціон найближчими днями.

Як інформує Delo.ua, про це пише Вloomberg з посиланням на власні джерела.

Хто претендує на імперію?

Джерела, обізнані з переговорами, повідомили, що протягом довгих вихідних на День подяки великі гравці працювали над покращенням своїх пропозицій. Серед них:

Netflix: Лідер стрімінгу подав пропозицію, що переважно складається з грошової виплати. Для фінансування угоди Netflix працює над залученням перехідного кредиту на десятки мільярдів доларів.

Paramount Skydance Corp.: Їхня пропозиція значною мірою підтримується сім'єю співзасновника Oracle Ларрі Еллісона. Також залучається боргове фінансування від Apollo Global Management Inc. та кошти фондів Близького Сходу.

Comcast Corp.: Ще один великий медіагравець активно бере участь у торгах.

Warner Bros. Discovery офіційно виставила себе на продаж у жовтні. Пропозиції компаній різняться за обсягом. Paramount хоче купити компанію повністю, тоді як Netflix і Comcast цікавляться лише студіями та HBO Max. У разі часткового продажу, кабельні канали можуть бути виділені до середини наступного року.

Якщо переможе один із "часткових" покупців (Netflix або Comcast), Warner Bros. Discovery планує продовжити процес виділення своїх кабельних каналів у нову компанію під назвою Discovery Global до середини наступного року.

Яка ціна

Акції Warner Bros. закрилися на позначці $23,87, що дає компанії ринкову вартість акцій у $59 мільярдів. Проте компанія, за повідомленнями, хоче $30 за акцію. Почесний голова Джон Мелоун вважає, що досягнення цієї цифри є можливим.

Оскільки пропозиції є обов'язковими, рада директорів Warner Bros. Discovery може швидко підписати угоду, якщо запропонована ціна відповідатиме її цілям. Однак компанія залишила можливість розгляду й інших, ще привабливіших, заявок.

Netflix в Україні

Netflix почав активно працювати на українському ринку у 2020–2021 роках. Платформа повністю доступна українською мовою. Велика частина контенту, як оригінального виробництва Netflix, так і ліцензійного, має професійний український дубляж та/або субтитри. Після повномасштабного вторгнення Netflix активно підтримує Україну, припинивши роботу в Росії.

Якщо Netflix придбає активи WBD (HBO Max), це значно посилить їхню позицію на українському ринку стрімінгових послуг, де вже представлені конкуренти. Це може призвести як до збільшення інвестицій у регіон (локальний контент), так і до монополізації.

Нагадаємо, Warner Bros. Discovery купуватиме український контент у локальних креативників. Головна вимога – щоб цей контент міг "подорожувати" за межі країни виробництва, тобто бути цікавим глобально.