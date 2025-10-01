Warner Bros. Discovery планує купувати контент в українських виробників

Компанія Warner Bros. Discovery купуватиме український контент у локальних креативників.

Як пише Delo.ua, про це віцепрезидентка з дистрибуції корпорації Кенечі Белусевіч розповіла в інтервʼю Forbes Ukraine.

За її словами, компанія купує локальний контент у всіх країнах, де працює.

Головна вимога Warner Bros. Discovery – щоб цей контент міг "подорожувати" за межі країни виробництва, тобто бути цікавим глобально.

"Ми придбали кілька проєктів у Балтії та регіоні. Не бачу причин, чому в Україні ми мали б робити інакше", – підкреслила Белусевіч.

Інвестувати у виробництво контенту Warner Bros. Discovery не планують.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) — американська багатонаціональна компанія засобів масової інформації та розваг. Була вперше утворена шляхом виділення WarnerMedia компанією AT&T та її злиття з Discovery, Inc. 8 квітня 2022 року.

Власність компанії поділена на сім бізнес-підрозділів, включаючи флагманські кіно- і телевізійні студії Warner Bros., Home Box Office, Inc. (до якої входять HBO, Cinemax і Magnolia Network), CNN, U.S. Networks та інші.