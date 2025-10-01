Warner Bros. Discovery планирует покупать контент у украинских производителей

Компания Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом вице-президент по дистрибуции корпорации Кенечи Белусевич рассказала в интервью Forbes Ukraine.

По ее словам, компания покупает локальный контент во всех странах, где работает.

Главное требование Warner Bros. Discovery – чтобы этот контент мог "путешествовать" за пределы страны производства, то есть быть интересным глобально.

"Мы приобрели несколько проектов в Балтии и регионе. Не вижу причин, почему в Украине мы должны делать иначе", - подчеркнула Белусевич.

Инвестировать в производство контента Warner Bros. Discovery не планируют.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) – американская многонациональная компания средств массовой информации и развлечений. Была впервые образована путем выделения WarnerMedia компанией AT&T и слияния с Discovery, Inc. 8 апреля 2022 года.

Собственность компании разделена на семь бизнес-подразделений, включая флагманские кино- и телевизионные студии Warner Bros., Home Box Office, Inc. (в которую входят HBO, Cinemax и Magnolia Network), CNN, US Networks и другие.