- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Warner Bros. Discovery планирует покупать контент у украинских производителей
Компания Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков.
Как пишет Delo.ua, об этом вице-президент по дистрибуции корпорации Кенечи Белусевич рассказала в интервью Forbes Ukraine.
По ее словам, компания покупает локальный контент во всех странах, где работает.
Главное требование Warner Bros. Discovery – чтобы этот контент мог "путешествовать" за пределы страны производства, то есть быть интересным глобально.
"Мы приобрели несколько проектов в Балтии и регионе. Не вижу причин, почему в Украине мы должны делать иначе", - подчеркнула Белусевич.
Инвестировать в производство контента Warner Bros. Discovery не планируют.
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) – американская многонациональная компания средств массовой информации и развлечений. Была впервые образована путем выделения WarnerMedia компанией AT&T и слияния с Discovery, Inc. 8 апреля 2022 года.
Собственность компании разделена на семь бизнес-подразделений, включая флагманские кино- и телевизионные студии Warner Bros., Home Box Office, Inc. (в которую входят HBO, Cinemax и Magnolia Network), CNN, US Networks и другие.