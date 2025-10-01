Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Warner Bros. Discovery планирует покупать контент у украинских производителей

Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery/Depositphotos

Компания Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом вице-президент по дистрибуции корпорации Кенечи Белусевич рассказала в интервью Forbes Ukraine.

По ее словам, компания покупает локальный контент во всех странах, где работает.

Главное требование Warner Bros. Discovery – чтобы этот контент мог "путешествовать" за пределы страны производства, то есть быть интересным глобально.

"Мы приобрели несколько проектов в Балтии и регионе. Не вижу причин, почему в Украине мы должны делать иначе", - подчеркнула Белусевич.

Инвестировать в производство контента Warner Bros. Discovery не планируют.

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) – американская многонациональная компания средств массовой информации и развлечений. Была впервые образована путем выделения WarnerMedia компанией AT&T и слияния с Discovery, Inc. 8 апреля 2022 года.

Собственность компании разделена на семь бизнес-подразделений, включая флагманские кино- и телевизионные студии Warner Bros., Home Box Office, Inc. (в которую входят HBO, Cinemax и Magnolia Network), CNN, US Networks и другие.

Автор:
Светлана Манько