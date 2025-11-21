Paramount, Comcast та Netflix цікавляться покупкою Warner Bros. Discovery - Reuters

Warner Bros. Discovery отримала попередні пропозиції про викуп від Paramount Skydance, Comcast та Netflix, що відкриває можливість потенційного продажу столітньої голлівудської студії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Джерела агентства повідомляють, що пропозиції створюють умови для значної консолідації медіаринку і визначатимуть майбутнє цінних активів, таких як HBO, фільмотека Warner Bros. та всесвіт DC Comics.

Очікується, що Paramount подасть заявку на придбання всієї компанії Warner Bros. Discovery, включно з її кабельними телеканалами. Пропозицію підтримує контролюючий акціонер студії, мільярдер і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон.

За даними Comscore, об’єднання посилило б присутність Paramount у кінотеатрах до 32% північноамериканського ринку та зміцнило б її потоковий сервіс шляхом інтеграції HBO Max із Paramount+.

Рада директорів Warner Bros. Discovery вже відхилила пропозицію в готівковій формі на суму близько 24 доларів за акцію, оцінюючи компанію у 60 млрд доларів, і оголосила, що вивчатиме стратегічні варіанти для студії.

Comcast зацікавлена у кіно- та телестудіях Warner Bros. та HBO, що дозволило б зміцнити кінотеатральний та стрімінговий бізнес, а також тематичні парки компанії. За даними Comscore, частка об’єднаних студій на північноамериканському ринку кіно перевищила б 43%.

Netflix також прагне отримати доступ до великої фільмотеки Warner Bros. і популярних франшиз, таких як "Гаррі Поттер" та "Володар перснів", щоб зміцнити свій стрімінговий бізнес.

Раніше Warner Bros. Discovery повідомила про плани розділитися на дві публічні компанії, відокремивши студії та стрімінговий бізнес від кабельних мереж.

Warner Bros. Discovery, Comcast та Paramount Skydance наразі не коментують ситуацію, з Netflix не вдалося зв’язатися. Першою про цю подію повідомила New York Times.

У контексті України, потенційне злиття Warner Bros. Discovery з однією з великих медіагруп (Paramount, Comcast або Netflix) може вплинути й на локальний ринок стрімінгу. За даними Detektor.media, Netflix міцно працює в Україні, а український OTT‑ринок активно зростає — частка платформ із передплатами (SVoD) національною індустрією стрімінгу стає все значнішою.

Окрім цього, Warner Bros. Discovery купуватиме український контент у локальних креативників.