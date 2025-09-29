Голлівуд під загрозою: Трамп анонсував 100% мита на імпортні фільми

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100% мита на всі фільми, вироблені за межами країни, що імпортуються до США. Такий крок може серйозно вплинути на Голлівуд, який значною мірою залежить від міжнародних спільних проєктів та касових зборів за кордоном.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Мита на закордонні кінострічки

Трамп оголосив, що планує запровадити 100% мита на всі фільми іноземного виробництва, які імпортуються до Сполучених Штатів. Ця заява повторює погрозу, висловлену ним раніше, і може серйозно змінити бізнес-модель Голлівуду.

Трамп пояснив свій крок, порівнявши ситуацію з "крадіжкою цукерок у дитини", зазначивши, що американський кінобізнес нібито був "вкрадений іншими країнами".

Наразі неясно, якими юридичними інструментами адміністрація планує запровадити такі тарифи. Білий дім не надав коментарів щодо процедури запровадження мита.

Провідні кінокомпанії США, включно з Warner Bros Discovery, Paramount Skydance, Netflix та Comcast, поки не дали офіційних коментарів.

Аналітики зазначають, що невизначеність у цьому питанні може призвести до зростання витрат, які зрештою ляжуть на споживачів.

Про кінематограф та тарифи

Ідея запровадження тарифу на іноземні фільми була вперше озвучена Трампом у травні, проте деталі залишилися невідомими, що викликало занепокоєння керівників кіноіндустрії. Акції Paramount Skydance та Warner Bros Discovery знизилися на 2,1% та 1,3% відповідно.

Сучасне кіновиробництво часто розподілене між кількома країнами – від зйомок та фінансування до постпродакшну та візуальних ефектів. Голлівуд покладається на закордонні студії та виробничі центри в Канаді, Великій Британії та Австралії, де податкові пільги стимулюють великобюджетні проєкти. Спільне виробництво з іноземними партнерами, особливо в Азії та Європі, забезпечує фінансування та доступ до міжнародних ринків.

Аналітики попереджають, що широка дія тарифу може зачепити тисячі американських працівників, зайнятих на закордонних зйомках, включно з художниками з візуальних ефектів та знімальними групами.

Нагадаємо, Трамп оголосив про новий пакет тарифів, які мають набути чинності з 1 жовтня. Ці заходи, спрямовані на захист американської обробної промисловості та національної безпеки, є продовженням послідовної серії торговельних обмежень Сполучених Штатів.