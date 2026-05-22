Уряд дозволив використовувати системи оповіщення для хвилини мовчання

Кабмін змінив використання систем оповіщення / Depositphotos

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє використовувати системи оповіщення для повідомлень про заходи з вшанування пам’яті. Нові правила передбачають щоденне використання таких систем для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Згідно з рішенням, повідомлення через системи оповіщення лунатимуть щодня о 09:00. Також їх використовуватимуть під час щорічної акції, присвяченої пам’яті жертв Голодомор 1932–1933 років, зокрема під час акції Запали свічку, яка проходить у четверту суботу листопада.

"Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян", - написала Свириденко.

Нагадаємо, в Україні запроваджено новий підхід до оголошення повітряних тривог: тепер її включатимуть оперативніше, а оповіщення буде розділено по районам.

Автор:
Тетяна Гойденко