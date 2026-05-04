Час простою торговельних центрів через повітряні тривоги знизився до мінімуму з початку року

У квітні 2026 року зафіксовано покращення показників роботи торговельних центрів в умовах воєнного стану. Частка тривалості повітряних тривог у межах робочого часу ТЦ знизилась на 2,4 % порівняно з березнем і склала 16,2 %. Цей показник є найменшим з початку поточного року. Для порівняння, у квітні 2025 року цей показник становив 10,3 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Регіональна статистика

П’ятірка областей, де торгові центри найчастіше змушені припиняти роботу через небезпеку, залишилася незмінною порівняно з попереднім місяцем:

Донецька область — 77,5 % робочого часу; Сумська область — 63,3 %; Запорізька область — 45,3 %; Харківська область — 42,8 %; Чернігівська область — 26,9 %.

У більшості цих регіонів ситуація стабілізувалася, проте в Харківській області показник тривалості тривог за місяць погіршився. Також негативна динаміка зафіксована у Чернівецькій області, де частка тривог зросла з 0,4 % у березні до 1,9 % у квітні.

час простою ТЦ під час повітряних тривог у квітні 2026 / Українська рада торгових центрів

Загальні показники простою

Крім частки тривалості тривог, у квітні покращилися й інші параметри: кількість оголошених тривог, їх загальна тривалість та частота саме у робочі години. В середньому по Україні за квітень 2026 року торгові центри втратили 3,8 робочих дня. За весь період з початку повномасштабного вторгнення час вимушеного простою торгових площ досяг позначки 146,2 робочих дня.

Згідно з даними УРТЦ, повітряні тривоги залишаються головним фактором, що впливає на відвідуваність та товарообіг об’єктів ритейлу. Більшість ТЦ дотримуються протоколів безпеки та припиняють обслуговування відвідувачів під час оголошення небезпеки.

Нагадаємо, у березні 2026 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час торгових центрів склала 18,6%, що на 7,6% більше порівняно з березнем минулого року (11%). В окремих регіонах, таких як Донецька та Сумська області, час простою перевищив 79% від загального графіку роботи.