Торговельні центри України простоювали майже 19% робочого часу через повітряні тривоги у березні

ТЦ України простоювали майже 19% робочого часу / Freepik

У березні 2026 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час торгових центрів склала 18,6%, що на 7,6% більше порівняно з березнем минулого року (11%). В окремих регіонах, таких як Донецька та Сумська області, час простою перевищив 79% від загального графіку роботи.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні Української ради торгових центрів.

В УРТЦ зазначають, що показники тривалості тривог та їх тривалості в робочий час ТЦ зафіксували антирекорди з початку повномасштабної війни.

Статистика по регіонах

Найбільша частка часу, протягом якого ТЦ були змушені припиняти роботу в березні, зафіксована у таких областях:

  • Донецька обл. (85,5 %); 
  • Сумська обл. (79,7 %); 
  • Запорізька обл. (49,2 %); 
  • Харківська обл. (41,7 %); 
  • Чернігівська обл. (33,8 %).

У березні Чернігівська область замінила Херсонську у п'ятірці регіонів із найчастішими перервами в роботі торгових площ.

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ у березні / Українська рада торгових центрів

Дані щодо часу простою

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 142,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні поточного року – 4,8 робочих днів.

Погіршення показників зафіксовано за всіма основними параметрами моніторингу: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів в Україні досягла 15,1% робочого часу. Порівняно з жовтнем показник зріс із 12,2%, а торік у листопаді становив 11,8%.

Автор:
Тетяна Ковальчук