Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Торговельні центри простоювали понад 15% часу через повітряні тривоги у листопаді

ТЦ
Тривалість повітряних тривог під час роботи ТЦ / Freepik

У листопаді 2025 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів в Україні досягла максимального рівня з початку повномасштабного вторгнення - 15,1% робочого часу. Порівняно з жовтнем показник зріс із 12,2%, а торік у листопаді становив 11,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Повітряні тривоги та ТЦ в Україні

Частка часу простою торговельних центрів через повітряні тривоги у листопаді 2025 року досягла максимуму з початку повномасштабного вторгнення. Частково на це вплинула нова схема повідомлень: якщо раніше тривоги оголошувалися здебільшого на рівні областей, тепер їх запроваджують на рівні районів і громад залежно від безпекової ситуації.

Система оповіщення розвивається з початку 2025 року і поступово охоплює нові регіони. У листопаді найбільше робочого часу через тривоги втратили ТЦ Донецької (92,7%), Сумської (58,9%), Полтавської (33,5%), Чернігівської (32,0%) та Харківської (31,8%) областей.

В середньому по Україні з початку повномасштабного вторгнення торгові центри простояли 124,9 робочих днів, а у листопаді 2025-го — 3,5 робочих днів.

Фото 2 — Торговельні центри простоювали понад 15% часу через повітряні тривоги у листопаді

Нагадаємо, тривалість простою торговельних центрів через повітряні тривоги у жовтні 2025 року знизилася з 14,1% до 12,2%. У вересні 2024 року цей показник становив 9,6 %.

Автор:
Ольга Опенько