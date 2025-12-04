Торговельні центри простоювали понад 15% часу через повітряні тривоги у листопаді

У листопаді 2025 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів в Україні досягла максимального рівня з початку повномасштабного вторгнення - 15,1% робочого часу. Порівняно з жовтнем показник зріс із 12,2%, а торік у листопаді становив 11,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Повітряні тривоги та ТЦ в Україні

Частка часу простою торговельних центрів через повітряні тривоги у листопаді 2025 року досягла максимуму з початку повномасштабного вторгнення. Частково на це вплинула нова схема повідомлень: якщо раніше тривоги оголошувалися здебільшого на рівні областей, тепер їх запроваджують на рівні районів і громад залежно від безпекової ситуації.

Система оповіщення розвивається з початку 2025 року і поступово охоплює нові регіони. У листопаді найбільше робочого часу через тривоги втратили ТЦ Донецької (92,7%), Сумської (58,9%), Полтавської (33,5%), Чернігівської (32,0%) та Харківської (31,8%) областей.

В середньому по Україні з початку повномасштабного вторгнення торгові центри простояли 124,9 робочих днів, а у листопаді 2025-го — 3,5 робочих днів.

Нагадаємо, тривалість простою торговельних центрів через повітряні тривоги у жовтні 2025 року знизилася з 14,1% до 12,2%. У вересні 2024 року цей показник становив 9,6 %.