У жовтні час простою торговельних центрів через повітряні тривоги знизився: де ТЦ не працювали найбільше

торговий центр, люди
Час простою ТЦ через повітряні тривоги знизився. / Shutterstock

Тривалість простою торговельних центрів (ТЦ) через повітряні тривоги у жовтні 2025 року знизилася з 14,1% до 12,2%. У вересні 2024 року цей показник становив 9,6 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Минулого місяця зафіксовано зростання за всіма ключовими показниками: збільшилася загальна кількість і тривалість повітряних тривог, а також кількість і час тривог, які припали на години роботи ТЦ. Хоча загальна кількість тривог залишилась на вересневому рівні.

П’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги, залишається незмінною вже третій місяць поспіль:

  • Донецька область – 84,7%; 
  • Сумська область – 66,3%; 
  • Чернігівська область – 48,1%; 
  • Харківська область – 28,0%; 
  • Запорізька область – 15,5%.

У Київській області цей показник становить 6%, а у місті Києві – 2,3%. Найменший показник простою зафіксовано у Волинській(0,7%), Вінницькій (0,6%), а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській областях – всі мають по 0,4%.

Фото 2 — У жовтні час простою торговельних центрів через повітряні тривоги знизився: де ТЦ не працювали найбільше

В середньому по Україні час вимушеного простою торговельних центрів через повітряні тривоги сягнув 121,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні – 2,4 робочих днів.

Нагадаємо, у вересні 2025 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів в Україні досягла рекордних 14,1%, що перевищує показники серпня (9,4%). У середньому по країні вимушений простій ТЦ у вересні становив 2,8 робочих днів.

Автор:
Тетяна Ковальчук