Новости
Дата публикации
Читати українською

В октябре время простоя торговых центров из-за воздушных тревог снизилось: где ТЦ не работали больше всего

торговый центр, люди
Время простоя ТЦ из-за воздушных тревог снизилось. / Shutterstock

Продолжительность простоя торговых центров (ТЦ) из-за воздушных тревог в октябре 2025 года снизилась с 14,1% до 12,2%. В сентябре 2024 года этот показатель составил 9,6%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

В прошлом месяце зафиксирован рост по всем ключевым показателям: увеличилось общее количество и продолжительность воздушных тревог, а также количество и время тревог, пришедшихся на часы работы ТЦ. Хотя общее количество тревог осталось на сентябрьском уровне.

Пятерка регионов, ТЦ которых больше прерывали свою работу из-за воздушных тревог, остается неизменной уже третий месяц подряд:

  • Донецкая область – 84,7%;
  • Сумская область – 66,3%;
  • Черниговская область – 48,1%;
  • Харьковская область – 28,0%;
  • Запорожская область – 15,5%.

В Киевской области этот показатель составляет 6%, а в Киеве – 2,3%. Наименьший показатель простоя зафиксирован в Волынской (0,7%), Винницкой (0,6%), а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской областях – у всех по 0,4%.

Фото 2 — В октябре время простоя торговых центров из-за воздушных тревог снизилось: где ТЦ не работали больше всего

В среднем по Украине время вынужденного простоя торговых центров из-за воздушных тревог достигло 121,4 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в октябре – 2,4 рабочих дней.

Напомним, в сентябре 2025 года доля продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров в Украине достигла рекордных 14,1%, что превышает показатели августа (9,4%). В среднем по стране вынужденный простой ТЦ в сентябре составил 2,8 рабочих дней.

Автор:
Татьяна Ковальчук