Продолжительность простоя ТЦ в сентябре из-за воздушных тревог достигла 2,8 рабочих дней

Сентябрьские воздушные тревоги рекордно повлияли на работу ТЦ

В сентябре 2025 года доля продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров в Украине достигла рекордных 14,1%, что превышает показатели августа (9,4%). В среднем по стране вынужденный простой ТЦ в сентябре составил 2,8 рабочих дней.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует исследование Украинского совета торговых центров.

Сколько дней в сентябре простаивали ТЦ?

В сентябре 2025 года торговые центры в Украине рекордно часто вынуждены были прерывать работу из-за воздушных тревог. Доля времени, когда продолжалась тревога во время их работы, достигла 14,1 %, что значительно больше, чем в августе (9,4 %) и в сентябре 2024 года (9,6 %).

Хотя количество тревог в сентябре было меньше, чем месяцем ранее, их продолжительность существенно возросла. В частности, увеличение количества и продолжительности тревог отмечено в Херсонской, Одесской и Житомирской областях.

Больше всего потерь времени понесли торговые центры в пяти регионах: Донецкой (74,3%), Сумской (72,1%), Черниговской (57,2%), Харьковской (20,6%) и Запорожской (18,2%) областях.

В среднем по стране вынужденный простой ТЦ в сентябре составлял 2,8 рабочих дней, а с начала полномасштабного вторжения – уже 119 рабочих дней .

Напомним, в августе 2025 года торговые центры в Украине простаивали из-за воздушных тревог меньше - доля продолжительности тревог в рабочее время снизилась до 9,2% против 10,9% в июле и 11% в прошлом году. В среднем простои составили 1,7 дня

Автор:
Ольга Опенько