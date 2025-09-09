Киев уже не в приоритете: где в Украине строят ТЦ и сколько их появилось за период военного положения

Из-за военных действий в Украине девелоперы меняют фокус внимания из столицы на западные регионы. Для реализации коммерческих проектов выбирают, прежде всего, Львов и Ужгород. Именно эти города лидируют по уровню обеспеченности торговыми площадями. В то же время, Киев занял лишь третье место по этому показателю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на UTG .

По данным аналитиков компании, реализация торгово-развлекательных комплексов на большинстве территории Украины приостановлена. Но в западных областях, напротив, наблюдается повышенная активность.

Так, за годы войны начали работать новые объекты в Ужгороде – 2, Черновцах – 2, Трускавце – 2.

На 2026-2027 годы анонсировали открытия и реконструкции ряда ТРЦ в западных регионах: Львове, Черновцах и Закарпатье (Ужгород, Хуст, Мукачево). В то же время, аналитики указывают, что проекты реализуются медленно, существенного увеличения коммерческих площадей не наблюдается.

Но так или иначе обеспеченность торговыми площадями западных городов Украины показывает положительную динамику.

"В текущем году на первые места по этому показателю вышли город Ужгород с 956 м2 GLA на 1000 человек и Львов с показателем в 952 м2 на 1000 жителей. В то время как Киев с показателем 902 м2 GLA занимает только третье место по обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек", - говорится.

Отмечается также, что девелоперов больше интересуют другие сегменты: складские и логистические базы, рекреационно-гостиничные комплексы и альтернативные отрасли - специализированные производственные предприятия.

