Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев уже не в приоритете: где в Украине строят ТЦ и сколько их появилось за период военного положения

трц торгово-развлекательный комплекс ритейл девелопер, торговля
В западных регионах ТРЦ активно развиваются / Pexels

Из-за военных действий в Украине девелоперы меняют фокус внимания из столицы на западные регионы. Для реализации коммерческих проектов выбирают, прежде всего, Львов и Ужгород. Именно эти города лидируют по уровню обеспеченности торговыми площадями. В то же время, Киев занял лишь третье место по этому показателю.

 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на UTG .

По данным аналитиков компании, реализация торгово-развлекательных комплексов на большинстве территории Украины приостановлена. Но в западных областях, напротив, наблюдается повышенная активность.

Так, за годы войны начали работать новые объекты в Ужгороде – 2, Черновцах – 2, Трускавце – 2.

На 2026-2027 годы анонсировали открытия и реконструкции ряда ТРЦ в западных регионах: Львове, Черновцах и Закарпатье (Ужгород, Хуст, Мукачево). В то же время, аналитики указывают, что проекты реализуются медленно, существенного увеличения коммерческих площадей не наблюдается.

Но так или иначе обеспеченность торговыми площадями западных городов Украины показывает положительную динамику.

"В текущем году на первые места по этому показателю вышли город Ужгород с 956 м2 GLA на 1000 человек и Львов с показателем в 952 м2 на 1000 жителей. В то время как Киев с показателем 902 м2 GLA занимает только третье место по обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек", - говорится.

Фото 2 — Киев уже не в приоритете: где в Украине строят ТЦ и сколько их появилось за период военного положения

Отмечается также, что девелоперов больше интересуют другие сегменты: складские и логистические базы, рекреационно-гостиничные комплексы и альтернативные отрасли - специализированные производственные предприятия.

Ранее сообщалось, что обороты торгово развлекательных центров в Украине выросли на 20%.

Автор:
Ярослава Тюпка