Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Київ уже не в пріоритеті: де в Україні будують ТЦ та скільки їх з'явилось за період воєнного стану

трц торгово-розважальний комплекс рітейл девелопер, торгівля
В західних регіонах ТРЦ активно розвиваються / Pexels

Через військові дії в Україні девелопери змінюють фокус уваги зі столиці на західні регіони. Для реалізації комерційних проєктів обирають передусім Львів та Ужгород. Саме ці міста лідирують за рівнем забезпеченості торговельними площами. Водночас Київ посів лише третє місце за цим показником. 


 

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на UTG

За даними аналітиків компанії, реалізація торговельно-розважальних комплексів на більшості території України призупинена. Але в західних областях, навпаки, спостерігається підвищена активність. 

Так, за роки війни почали працювати нові об`єкти в Ужгороді - 2, Чернівцях - 2, Трускавці - 2. 

На 2026-2027 роки анонсували відкриття та реконструкції ряду ТРЦ у західних регіонах: Львові, Чернівцях та на Закарпатті (Ужгород, Хуст, Мукачево). Водночас аналітики вказують, що проєкти реалізуються повільно, суттєвого збільшення комерційних площ не спостерігається. 

 Але так чи інакше, забезпеченість торговельними площами західних міст України показує позитивну динаміку.

"В поточному році на перші місця за цим показником вийшли місто Ужгород з 956 м2 GLA на 1000 чоловік та Львів з показником у 952 м2 на 1000 мешканців. Тоді як Київ з показником 902 м2 GLA займає лише третє місце за забезпеченістю торговими площами на 1000 чоловік", - йдеться у аналізі UTG.

Фото 2 — Київ уже не в пріоритеті: де в Україні будують ТЦ та скільки їх з'явилось за період воєнного стану

Зазначається також, що девелоперів зараз більше цікавлять інші сегменти: складські та логістичні бази, рекреаційно-готельні комплекси та альтернативні галузі – спеціалізовані виробничі підприємства.

Раніше повідомлялось, що обороти торговельно-розважальних центрів в Україні зросли на 20%.

Автор:
Ярослава Тюпка