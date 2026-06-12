ДП "Ліси України" пройшло незалежний аудит: виручка у 2025 році сягнула майже 30 млрд грн

Незалежні аудитори підтвердили достовірність основних фінансових показників ДП "Ліси України" за 2022–2025 роки.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби підприємства.

Згідно з результатами аудиту, виручка ДП "Ліси України" зросла з 22,7 млрд грн у 2023 році та 23 млрд грн у 2024-му до рекордних 29,9 млрд грн у 2025-му. Чистий прибуток підприємства за цей період збільшився з 3 млрд грн у 2023 році та 2,8 млрд грн у 2024-му до 6,9 млрд грн торік.

У пресслужбі нагадали, що наприкінці травня 2025 року наглядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту річної фінансової звітності та затвердила критерії відбору аудитора. Необхідність перевірки пояснювали потребою підтвердження фінансових результатів підприємства та підготовкою до процесу корпоратизації.

Наразі аудиторські перевірки завершені, а звіти оприлюднені на офіційному сайті підприємства.

Фінансову звітність за 2022–2024 роки, підготовлену відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, перевіряла компанія "Грант Торнтон Легіс", що входить до міжнародної мережі Grant Thornton – одного зі світових лідерів у сфері аудиту, податкового та бізнес-консалтингу.

Аудит фінансової звітності за 2025 рік проводила компанія "Кроу Ерфольг Україна", яка є частиною міжнародної мережі Crowe Global – восьмої за величиною міжнародної мережі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та консалтингу.

Оскільки з 1 січня 2025 року ДП "Ліси України" перейшло на міжнародні стандарти фінансової звітності, перевірка здійснювалася відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з повідомленням, у звіті зазначено, що "фінансова звітність ДП "Ліси України" достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан підприємства, його фінансові результати та рух грошових коштів".

"Аудитори також навели окремі зауваження, пов’язані, зокрема, з обмеженістю інформації щодо первісної вартості активів. Частина майна, яке перейшло підприємству від державних лісогосподарських підприємств, була сформована ще за радянських часів, а первинна документація в окремих випадках втрачена. Втім, це не завадило ДП "Ліси України" успішно пройти незалежний аудит фінансової звітності за всі чотири роки роботи", – зазначають у пресслужбі.

Раніше ДП "Ліси України" повідомляло про зростання податкових відрахувань. Від початку року до бюджетів усіх рівнів підприємство спрямувало понад 9 млрд грн. Основним фактором збільшення надходжень стало зростання обсягу дивідендів, сплачених державі.