Новини
Дата публікації
Тривалість простою ТЦ у вересні через повітряні тривоги сягнула 2,8 робочих днів

ТРЦ
Вересневі повітряні тривоги рекордно вплинули на роботу ТЦ / Depositphotos

У вересні 2025 року частка тривалості повітряних тривог під час роботи торгових центрів в Україні досягла рекордних 14,1 %, що перевищує показники серпня (9,4 %). У середньому по країні вимушений простій ТЦ у вересні становив 2,8 робочих днів.

Як пише Delo.ua, про це свідчить дослідження Української ради торгових центрів.

Скільки днів у вересні простоювали ТЦ?

У вересні 2025 року торгові центри в Україні рекордно часто змушені були переривати роботу через повітряні тривоги. Частка часу, коли тривали тривоги під час їх роботи, сягнула 14,1 %, що значно більше, ніж у серпні (9,4 %) та у вересні 2024 року (9,6 %).

Хоча кількість тривог у вересні була меншою, ніж місяцем раніше, їхня тривалість істотно зросла. Зокрема, збільшення кількості та тривалості тривог зафіксовано у Херсонській, Одеській та Житомирській областях.

Найбільше втрат часу зазнали торгові центри у п’яти регіонах: Донецькій (74,3 %), Сумській (72,1 %), Чернігівській (57,2 %), Харківській (20,6 %) та Запорізькій (18,2 %) областях.

У середньому по країні вимушений простій ТЦ у вересні становив 2,8 робочих днів, а з початку повномасштабного вторгнення – вже 119 робочих днів.

Фото 2 — Тривалість простою ТЦ у вересні через повітряні тривоги сягнула 2,8 робочих днів

Нагадаємо, у серпні 2025 року торгові центри в Україні простоювали через повітряні тривоги менше - частка тривалості тривог у робочий час знизилась до 9,2% проти 10,9% у липні та 11% торік. У середньому простої склали 1,7 дня

Автор:
Ольга Опенько