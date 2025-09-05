Час простою ТЦ через тривоги у серпні знизився до 1,7 дня

У серпні 2025 року торгові центри в Україні простоювали через повітряні тривоги менше - частка тривалості тривог у робочий час знизилась до 9,2% проти 10,9% у липні та 11% торік. У середньому простої склали 1,7 дня, а з початку повномасштабного вторгнення — 116,1 дня.

Як пише Delo.ua, про це свідчить дослідження Української ради торгових центрів.

Скільки днів у серпні простоювали ТЦ?

У серпні 2025 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час ТЦ знизилася на 1,7% і склала 9,2%, що менше, ніж у серпні 2024 року (11%).

Також зафіксовано зменшення кількості та тривалості тривог загалом і під час роботи торгових центрів. В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 116,1 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2025-го – 1,7 робочих днів.

Ситуація по регіонам

У Чернігівській області зафіксовано протилежну тенденцію — кількість тривог зросла. Збільшення відбулося також у Сумській та Донецькій областях, а також у Києві.

У серпні до п’ятірки регіонів, де ТЦ найчастіше переривали роботу через повітряні тривоги, увійшла Запорізька область, замінивши Полтавську.

Топ-5 виглядає так:

Донецька (66,4%);

Сумська (55,2%);

Чернігівська (38,9%);

Харківська (13,8%);

Запорізька (7,2%) області.

Нагадаємо, частка повітряних тривог у робочий час ТЦ у липні 2025 року збільшилася на 2,9% і склала 10,9%. Це перше зростання за останні п'ять місяців. Проте цей показник є нижчим, ніж у липні 2024 року (11,6%).