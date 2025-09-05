Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Час простою ТЦ через тривоги у серпні знизився до 1,7 дня

торговий центр
У серпні ТЦ простоювали через тривоги 1,7 дня / Freepik

У серпні 2025 року торгові центри в Україні простоювали через повітряні тривоги менше - частка тривалості тривог у робочий час знизилась до 9,2% проти 10,9% у липні та 11% торік. У середньому простої склали 1,7 дня, а з початку повномасштабного вторгнення — 116,1 дня.

Як пише Delo.ua, про це свідчить дослідження Української ради торгових центрів.

Скільки днів у серпні простоювали ТЦ?

У серпні 2025 року частка тривалості повітряних тривог у робочий час ТЦ знизилася на 1,7% і склала 9,2%, що менше, ніж у серпні 2024 року (11%).

Також зафіксовано зменшення кількості та тривалості тривог загалом і під час роботи торгових центрів. В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 116,1 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2025-го – 1,7 робочих днів.

Фото 2 — Час простою ТЦ через тривоги у серпні знизився до 1,7 дня

Ситуація по регіонам

У Чернігівській області зафіксовано протилежну тенденцію — кількість тривог зросла. Збільшення відбулося також у Сумській та Донецькій областях, а також у Києві.

У серпні до п’ятірки регіонів, де ТЦ найчастіше переривали роботу через повітряні тривоги, увійшла Запорізька область, замінивши Полтавську.

Топ-5 виглядає так:

  • Донецька (66,4%); 
  • Сумська (55,2%); 
  • Чернігівська (38,9%);
  •  Харківська (13,8%);
  •  Запорізька (7,2%) області.

Нагадаємо, частка повітряних тривог у робочий час ТЦ у липні 2025 року збільшилася на 2,9% і склала 10,9%. Це перше зростання за останні п'ять місяців. Проте цей показник є нижчим, ніж у липні 2024 року (11,6%).

Автор:
Ольга Опенько