Время простоя ТЦ из-за тревог в августе снизилось до 1,7 дня

В августе ТЦ простаивали из-за тревог 1,7 дня. / Freepik

В августе 2025 года торговые центры в Украине простаивали из-за воздушных тревог меньше — доля продолжительности тревог в рабочее время снизилась до 9,2% против 10,9% в июле и 11% в прошлом году. В среднем простои составили 1,7 дня, а с начала полномасштабного вторжения – 116,1 дня.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует исследование Украинского совета торговых центров.

Сколько дней в августе простаивали ТЦ?

В августе 2025 г. доля продолжительности воздушных тревог в рабочее время ТЦ снизилась на 1,7% и составила 9,2%, что меньше, чем в августе 2024 г. (11%).

Также зафиксировано уменьшение количества и продолжительности тревог в целом при работе торговых центров. В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 116,1 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в августе 2025-го – 1,7 рабочих дней.

Ситуация по регионам

В Черниговской области зафиксирована противоположная тенденция — количество тревог возросло. Увеличение произошло также в Сумской и Донецкой областях и в Киеве.

В августе в пятерку регионов, где ТЦ чаще всего прерывали работу из-за воздушных тревог, вошла Запорожская область, заменив Полтавскую.

Топ-5 выглядит так:

  • Донецкая (66,4%);
  • Сумская (55,2%);
  • Черниговская (38,9%);
  • Харьковская (13,8%);
  • Запорожская (7,2%) области.

Напомним, доля воздушных тревог в рабочее время ТЦ в июле 2025 увеличилась на 2,9% и составила 10,9%. Это первый рост за последние пять месяцев. Однако этот показатель ниже, чем в июле 2024 года (11,6%).

Автор:
Ольга Опенько