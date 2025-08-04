Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,05

EUR

47,64

--0,10

Наличный курс:

USD

41,65

41,55

EUR

48,39

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Воздушные тревоги учащаются: в июле их продолжительность в рабочее время ТЦ выросла впервые за 5 месяцев

ТРЦ
В июле тревоги чаще прерывали работу ТЦ / Depositphotos

Доля воздушных тревог в рабочее время ТЦ в июле 2025 года увеличилась на 2,9% и составила 10,9%. Это впервые за последние пять месяцев. Однако этот показатель ниже, чем в июле 2024 года (11,6%).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Зафиксирован рост по всем ключевым показателям: увеличилось общее количество и продолжительность воздушных тревог, а также количество и время тревог, пришедшихся на часы работы ТЦ.

Как отмечается, доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ, как и продолжительность тревог в течение рабочего времени ТЦ, увеличилась по сравнению с июнем 2025 года во всех регионах, впрочем, общая продолжительность тревог уменьшилась в Черкасской и Закарпатской областях.

В то же время, количество тревог, в частности во время работы ТЦ, за месяц уменьшилось в Черкасской и Киевской областях.

В июле Черниговская область сменила Запорожскую в пятерке регионов, где воздушные тревоги чаще всего прерывают работу торговых центров.

Топ-5 регионов по продолжительности воздушных тревог в рабочее время ТЦ:

  • Донецкая область - 70,2%
  • Сумская область - 59,0%
  • Харьковская область - 20,3%
  • Черниговская область - 17,0%
  • Полтавская область - 14,2%

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 114,4 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в июле 2025-го – 2,5 рабочих дней.

Фото 2 — Воздушные тревоги учащаются: в июле их продолжительность в рабочее время ТЦ выросла впервые за 5 месяцев

Напомним, в апреле показатель доли продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров остановился на отметке 10,5%, это несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).

Автор:
Татьяна Бессараб