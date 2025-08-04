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Воздушные тревоги учащаются: в июле их продолжительность в рабочее время ТЦ выросла впервые за 5 месяцев
Доля воздушных тревог в рабочее время ТЦ в июле 2025 года увеличилась на 2,9% и составила 10,9%. Это впервые за последние пять месяцев. Однако этот показатель ниже, чем в июле 2024 года (11,6%).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.
Зафиксирован рост по всем ключевым показателям: увеличилось общее количество и продолжительность воздушных тревог, а также количество и время тревог, пришедшихся на часы работы ТЦ.
Как отмечается, доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ, как и продолжительность тревог в течение рабочего времени ТЦ, увеличилась по сравнению с июнем 2025 года во всех регионах, впрочем, общая продолжительность тревог уменьшилась в Черкасской и Закарпатской областях.
В то же время, количество тревог, в частности во время работы ТЦ, за месяц уменьшилось в Черкасской и Киевской областях.
В июле Черниговская область сменила Запорожскую в пятерке регионов, где воздушные тревоги чаще всего прерывают работу торговых центров.
Топ-5 регионов по продолжительности воздушных тревог в рабочее время ТЦ:
- Донецкая область - 70,2%
- Сумская область - 59,0%
- Харьковская область - 20,3%
- Черниговская область - 17,0%
- Полтавская область - 14,2%
В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 114,4 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в июле 2025-го – 2,5 рабочих дней.
Напомним, в апреле показатель доли продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров остановился на отметке 10,5%, это несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).