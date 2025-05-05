Сколько времени не работали украинские ТЦ из-за воздушных тревог в апреле

Показатель части продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров (ТЦ) уменьшается в течение трех месяцев подряд. В апреле 2025 года он остановился на отметке 10,5%, что несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).

Об этом идет речь в исследовании Украинского совета торговых центров.

В целом десятка регионов, в которых из-за воздушных тревог ТЦ больше всего прерывают свою работу из-за воздушных тревог, почти не изменилась:

Донецка — 59,9%;

Сумская – 53,3%;

Днепропетровская — 24,3%;

Харьковская — 23,2%;

Запорожская области — 20,8%;

Полтавская — 13,3%;

Черниговская — 10,2%;

Кировоградская — 7,2%;

Киевская — 5,9%;

Херсонская — 5,4%.

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 108,9 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения. В апреле из-за опасности торговые центры в общей сложности не работали 2,9 рабочих дня.

Напомним, в марте часть продолжительности воздушных тревог составило 11,0%. Этот показатель меньше, чем за аналогичный период год назад (12,3%).