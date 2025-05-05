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Сколько времени не работали украинские ТЦ из-за воздушных тревог в апреле

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Показатель продолжительности воздушных тревог при работе ТЦ снижается третий месяц. / Freepik

Показатель части продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров (ТЦ) уменьшается в течение трех месяцев подряд. В апреле 2025 года он остановился на отметке 10,5%, что несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).

Об этом идет речь в исследовании Украинского совета торговых центров.

В целом десятка регионов, в которых из-за воздушных тревог ТЦ больше всего прерывают свою работу из-за воздушных тревог, почти не изменилась:

  • Донецка — 59,9%;
  • Сумская – 53,3%;
  • Днепропетровская — 24,3%;
  • Харьковская — 23,2%;
  • Запорожская области — 20,8%;
  • Полтавская — 13,3%;
  • Черниговская — 10,2%;
  • Кировоградская — 7,2%;
  • Киевская — 5,9%;
  • Херсонская — 5,4%.
Фото 2 — Сколько времени не работали украинские ТЦ из-за воздушных тревог в апреле

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 108,9 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения. В апреле из-за опасности торговые центры в общей сложности не работали 2,9 рабочих дня.

Напомним, в марте часть продолжительности воздушных тревог составило 11,0%. Этот показатель меньше, чем за аналогичный период год назад (12,3%).

Автор:
Татьяна Ковальчук