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Сколько времени не работали украинские ТЦ из-за воздушных тревог в апреле
Показатель части продолжительности воздушных тревог при работе торговых центров (ТЦ) уменьшается в течение трех месяцев подряд. В апреле 2025 года он остановился на отметке 10,5%, что несколько меньше, чем в апреле 2024 года (10,8%).
Об этом идет речь в исследовании Украинского совета торговых центров.
В целом десятка регионов, в которых из-за воздушных тревог ТЦ больше всего прерывают свою работу из-за воздушных тревог, почти не изменилась:
- Донецка — 59,9%;
- Сумская – 53,3%;
- Днепропетровская — 24,3%;
- Харьковская — 23,2%;
- Запорожская области — 20,8%;
- Полтавская — 13,3%;
- Черниговская — 10,2%;
- Кировоградская — 7,2%;
- Киевская — 5,9%;
- Херсонская — 5,4%.
В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 108,9 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения. В апреле из-за опасности торговые центры в общей сложности не работали 2,9 рабочих дня.
Напомним, в марте часть продолжительности воздушных тревог составило 11,0%. Этот показатель меньше, чем за аналогичный период год назад (12,3%).