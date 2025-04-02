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Сколько времени не работали украинские ТЦ в марте из-за воздушных тревог

торговый центр, девушка
Из-за тревог больше всего не работали ТЦ в Донецкой области. / Freepik

Доля продолжительности воздушных тревог за время работы торговых центров (ТЦ) уменьшается второй месяц подряд. В марте 2025 г. она составила 11,0%. Этот показатель меньше, чем за аналогичный период год назад (12,3%).

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Об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Наиболее опасным регионом для ТЦ в плане тревог после почти годового перерыва вновь стала Донецкая область (60,1%), а в целом пятерка регионов, ТЦ которых больше прерывают свою работу из-за воздушных тревог, не изменилась. В нее вошли следующие области Украины:

  • Донецкая область (60,1%);
  • Сумская (58,6%);
  • Днепропетровская (33,9%);
  • Запорожская (25,0%);
  • Харьковская (24,3%).
Фото 2 — Сколько времени не работали украинские ТЦ в марте из-за воздушных тревог

Март 2025 стал первым полным месяцем, когда было диверсифицировано объявление тревог в Харькове и Харьковской области. Поскольку все ТЦ в этом регионе локализованы в областном центре, начиная с месяца тревоги в Харьковской области отражаются как тревоги по г. Харьков. На фоне этого нововведения стоит отметить, что доля тревог в Харькове за месяц снизилась с 40,8 до 24,3%, что способствует ведению бизнеса.

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 106,0 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в марте 2025 года – 3,3 рабочих дня.

Напомним, группа компаний "Эпицентр" оценила свои потери из-за военной агрессии России против Украины в $1,02 млрд. Эта сумма включает как непосредственные разрушения и потери активов, так и недополученные доходы.

Автор:
Татьяна Ковальчук