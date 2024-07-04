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В июне доля воздушных тревог в общем времени работы ТЦ снизилась до 11,3%.
Доля продолжительности воздушных тревог во время работы ТЦ в июне 2024 составила 11,3%.
Об этом сообщили в Украинском совете торговых центров, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что этот показатель значительно больше, чем в июне 2023-го (5,3%), но меньше, чем в мае 2024-го (13,6%).
В УСТЦ уточняют, что пятерка регионов с наибольшей долей воздушных тревог во время работы ТЦ за месяц не изменилась.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В июне 2024 года она следующая:
- Харьковская область – 68,1%;
- Донецкая – 57,6%;
- Запорожская – 23,6%;
- Днепропетровская – 22,3%;
- Полтавская – 14,9%.
В среднем по Украине время вынужденного простоя из-за воздушных тревог достигло 77,6 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в июне 2024 года - 3,7 рабочих дней.
В УРТЦ также отметили, что с 24 февраля 2022 года они публикуют интерактивную карту продолжительности воздушных тревог в регионах Украины. Карта при этом обновляется ежемесячно.
В 2024 году в Украине может не открыться ни один новый ТРЦ
2024 год может стать первым за долгое время, когда в Украине не откроется ни один новый крупный торгово-развлекательный центр (ТРЦ). Это резко контрастирует с предыдущими годами, когда даже во время войны в 2022-2023 годах было открыто около 10 новых торговых объектов, писало издание Forbes Ukraine.
Среди основных причин задержки открытия новых ТРЦ называют рост затрат на строительство, нехватку рабочей силы и новый этап отключений электроэнергии, задерживающий ввод объектов в эксплуатацию.
При этом в списке перспективных объектов Киева числятся 22 будущих ТРЦ, и примерно столько же планируется в других городах Украины. На 2024 год было заявлено открытие более 10 торгово-развлекательных центров площадью от 10 000 кв. м каждый.
Фото: ua.depositphotos.com