В 2024 году в Украине может не открыться ни один новый ТРЦ

2024 год может стать первым за долгое время, когда в Украине не откроется ни один новый крупный торгово-развлекательный центр (ТРЦ). Это резко контрастирует с предыдущими годами, когда даже во время войны в 2022-2023 гг. было открыто около 10 новых торговых объектов.

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Об этом пишет Forbes Ukraine.

"Каждый год коммерческая недвижимость Украины пополняется новыми метрами для аренды. Даже в военные 2022-2023 годы появились около 10 новых торговых центров. Два из них – после реконструкции, таких как ТЦ Lake Plaza и Sofia Mall в Киеве, еще две – следующие очереди раньше построенных объектов, таких как "Эпицентр" в Киеве и Veles - в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

Однако сейчас управляющие компании вынуждены переносить сроки открытия этих объектов.

Основные причины задержки открытия новых ТРЦ:

Рост расходов на строительство Нехватка рабочей силы Новый этап отключений электроэнергии, задерживающий ввод объектов в эксплуатацию

В остальных регионах Украины ситуация похожая. В Одессе среди перспективных проектов – ТРЦ "Акварель", в Днепре – Terra-Nova и "Сич", в Хмельницком – Sport City и "Темп", в Ужгороде – Корона.

К примеру, открытие ужгородского ТРЦ Ukraine, запланированное на декабрь 2024 года, откладывается из-за уменьшения количества строителей на 40%.

Издание пишет, что в списке перспективных объектов Киева числятся 22 будущих ТРЦ, и примерно столько же планируется в других городах Украины. На 2024 г. было заявлено открытие более 10 торгово-развлекательных центров площадью от 10 000 кв. м каждый.

Открытие ТРЦ Ocean Mall

Также добавим, что один из крупнейших мегамолов Киева ТРЦ Ocean Mall на Лыбидской, открытие которого анонсировалось на сентябрь 2024 года, заработает не раньше зимы.

Раньше даты запуска проекта неоднократно переносились. Сначала Вагиф Алиев, выкупивший Ocean Mall за $20 млн у Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ до конца 2018-го, а затем переносил дату на 2019, 2020, 2021, 2022. Последней датой открытия ТРЦ называли 1 сентября 2024 года.

Кроме того, что Ocean Mall – самый крупный ТРЦ, который откроется в этом году (общая площадь – 300 тыс. кв.м, арендная 110 тыс. кв.м), это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и на развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Из уникального – здесь появится много научно-образовательного контента в современной интерактивной подаче.