Стало известно, когда откроют ТРЦ Ocean Mall на Лыбидской в Киеве

Один из крупнейших мегамолов Киева ТРЦ Ocean Mall на Лыбидской, открытие которого анонсировалось на сентябрь 2024 года, заработает не раньше зимы.

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Об этом сообщил гендиректор NAI Ukraine Виталий Бойко, компания которого является официальным брокером ТРЦ и занимается привлечением арендаторов, в комментарии LIGA.net.

"В августе-сентябре только начнется допуск арендаторов на площади. Стандартный ремонт – 2-3 месяца. Поэтому прогнозируемое открытие – это зима 2024-2025", – отметил Бойко.

По его словам, площади торгового центра уже зарезервированы на 70%, сдавать их окончили еще в 2021 году. Однако среди арендаторов была большая часть российского бизнеса.

"Сейчас владелец проекта отказался от всего, что имеет российское руководство. Поэтому у нас появились свободные площади. Например, зона общепита была полностью сформирована и отдана в монополию. Сейчас мы ее формируем заново. Также претерпели изменения глобальные международные ритейлеры. Это в нашей географии жизнь вроде бы остановилась, а у глобальных лидеров изменились концепты, подходы. Поэтому все то, что они подготовили к Ocean Mall, должно быть теперь переработано», – объясняет Бойко.

Он добавляет, что появилась категория украинских брендов, которая сегодня стала интересна ТРЦ.

"Они мощно развились, когда мировые лидеры ушли с рынка. А когда вернулись, то украинские бренды не потеряли позиции, а сформировали свой клиентский пул", - уточняет Бойко.

Почему открытие ТРЦ Ocean Mall станет событием года

Раньше даты запуска проекта неоднократно переносились. Сначала Вагиф Алиев, выкупивший Ocean Mall за $20 млн у Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ до конца 2018-го, а затем переносил дату на 2019, 2020, 2021, 2022. Последней датой открытия ТРЦ называли 1 сентября 2024 года.

Кроме того, что Ocean Mall – самый крупный ТРЦ, который откроется в этом году (общая площадь – 300 тыс. кв.м, арендная 110 тыс. кв.м), это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и на развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Из уникального – здесь появится много научно-образовательного контента в современной интерактивной подаче.

Зрительно этажи ТРЦ сформированы как преломленные волны океана, это будет подчеркивать и световое оформление.

"Открытие ТРЦ Ocean Mall бесспорно обещает стать не только событием года, а событием истории украинских развлекательных центров. Девелопер обещает много уникальных вещей – от новых арендаторов до внутренней отделки", – заявил в комментарии Delo.ua гендиректор компании NAI Ukraine, СЕО проектного бюро Urban Experts Виталий Бойко.

По его словам, вместо аквариума с акулами, как это было у Ocean Plaza, концепция предполагает немало образовательных и игровых проектов о тайнах океана.

В составе зоны entertainment запланированы digital-парк и лазерный кинотеатр с залом IMAX от сети Планета кино. До войны в ТРЦ было запланировано открытие магазина IKEA. Кроме того, планировалось продуктовый гипермаркет на 9000 кв. м. Всего проект обещает объединить 800 магазинов. Среди потенциальных арендаторов – Сильпо, испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka) и еще один известный шведский ритейлер – H&M.

В то же время комплекс площадью 210 000 кв. м планируют объединить с ТРЦ Ocean Plaza, который бизнесмен планирует приобрести у государства на аукционе – Вагиф Алиев в очередной раз заявил, что не сомневается, что сможет его купить.

После объединения Ocean может стать одним из самых больших ТРЦ в Европе.

Больше о том, какие ТРЦ откроются в 2024 году, читайте в анализе Delo.ua "Вопреки войне. Какие ТРЦ откроются в Украине в 2024 году".