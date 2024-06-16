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Стало известно, когда откроют ТРЦ Ocean Mall на Лыбидской в Киеве
Один из крупнейших мегамолов Киева ТРЦ Ocean Mall на Лыбидской, открытие которого анонсировалось на сентябрь 2024 года, заработает не раньше зимы.
Об этом сообщил гендиректор NAI Ukraine Виталий Бойко, компания которого является официальным брокером ТРЦ и занимается привлечением арендаторов, в комментарии LIGA.net.
"В августе-сентябре только начнется допуск арендаторов на площади. Стандартный ремонт – 2-3 месяца. Поэтому прогнозируемое открытие – это зима 2024-2025", – отметил Бойко.
По его словам, площади торгового центра уже зарезервированы на 70%, сдавать их окончили еще в 2021 году. Однако среди арендаторов была большая часть российского бизнеса.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Сейчас владелец проекта отказался от всего, что имеет российское руководство. Поэтому у нас появились свободные площади. Например, зона общепита была полностью сформирована и отдана в монополию. Сейчас мы ее формируем заново. Также претерпели изменения глобальные международные ритейлеры. Это в нашей географии жизнь вроде бы остановилась, а у глобальных лидеров изменились концепты, подходы. Поэтому все то, что они подготовили к Ocean Mall, должно быть теперь переработано», – объясняет Бойко.
Он добавляет, что появилась категория украинских брендов, которая сегодня стала интересна ТРЦ.
"Они мощно развились, когда мировые лидеры ушли с рынка. А когда вернулись, то украинские бренды не потеряли позиции, а сформировали свой клиентский пул", - уточняет Бойко.
Почему открытие ТРЦ Ocean Mall станет событием года
Раньше даты запуска проекта неоднократно переносились. Сначала Вагиф Алиев, выкупивший Ocean Mall за $20 млн у Василия Хмельницкого, заявлял о намерении построить ТРЦ до конца 2018-го, а затем переносил дату на 2019, 2020, 2021, 2022. Последней датой открытия ТРЦ называли 1 сентября 2024 года.
Кроме того, что Ocean Mall – самый крупный ТРЦ, который откроется в этом году (общая площадь – 300 тыс. кв.м, арендная 110 тыс. кв.м), это торговый объект формата retail resort, с фокусом не только на торговую, но и на развлекательную составляющую на площади 30 000 кв. м. Из уникального – здесь появится много научно-образовательного контента в современной интерактивной подаче.
Зрительно этажи ТРЦ сформированы как преломленные волны океана, это будет подчеркивать и световое оформление.
"Открытие ТРЦ Ocean Mall бесспорно обещает стать не только событием года, а событием истории украинских развлекательных центров. Девелопер обещает много уникальных вещей – от новых арендаторов до внутренней отделки", – заявил в комментарии Delo.ua гендиректор компании NAI Ukraine, СЕО проектного бюро Urban Experts Виталий Бойко.
По его словам, вместо аквариума с акулами, как это было у Ocean Plaza, концепция предполагает немало образовательных и игровых проектов о тайнах океана.
В составе зоны entertainment запланированы digital-парк и лазерный кинотеатр с залом IMAX от сети Планета кино. До войны в ТРЦ было запланировано открытие магазина IKEA. Кроме того, планировалось продуктовый гипермаркет на 9000 кв. м. Всего проект обещает объединить 800 магазинов. Среди потенциальных арендаторов – Сильпо, испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka) и еще один известный шведский ритейлер – H&M.
В то же время комплекс площадью 210 000 кв. м планируют объединить с ТРЦ Ocean Plaza, который бизнесмен планирует приобрести у государства на аукционе – Вагиф Алиев в очередной раз заявил, что не сомневается, что сможет его купить.
После объединения Ocean может стать одним из самых больших ТРЦ в Европе.
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