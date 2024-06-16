Стало відомо, коли відкриють ТРЦ Ocean Mall на Либідській у Києві

Один з найбільших мегамолів Києва ТРЦ Ocean Mall на Либідській, відкриття якого анонсувалося на вересень 2024 року, почне працювати не раніше зими.

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Про це повідомив гендиректор NAI Ukraine Віталій Бойко, компанія якого є офіційним брокером ТРЦ та займається залученням орендарів, в коментарі LIGA.net.

"У серпні-вересні лише почнеться допуск орендарів на площі. Стандартний ремонт – 2-3 місяці. Тому прогнозоване відкриття – це зима 2024-2025", — зауважив Бойко.

За його словами, площі торгового центру вже зарезервовані на 70%, здавати їх закінчили ще у 2021 році. Однак серед орендарів була велика частка російського бізнесу.

"Зараз власник проєкту відмовився від усього, що має російське керівництво. Тому у нас з'явилися вільні площі. Наприклад, зона громадського харчування була повністю сформована і віддана в монополію. Зараз ми її формуємо заново. Також зазнали змін глобальні міжнародні ритейлери. Це в нашій географії життя ніби зупинилось, а у глобальних лідерів змінилися концепти, підходи. Тому все те, що вони підготували до Ocean Mall, має бути тепер перепрацьовано", – пояснює Бойко.

Він додає, що з'явилася категорія українських брендів, яка сьогодні стала цікавою для ТРЦ.

"Вони потужно розвинулись, коли світові лідери пішли з ринку. А коли повернулися, то українські бренди не втратили позицій, а сформували свій клієнтський пул", – уточнює Бойко.

Чому відкриття ТРЦ Ocean Mall стане подією року

Раніше дати запуску проекту неодноразово переносили. Спершу Вагіф Алієв, який викупив Ocean Mall за $20 млн у Василя Хмельницького, заявляв про намір побудувати ТРЦ до кінця 2018-го, а згодом переносив дату на 2019, 2020, 2021, 2022. Останньою датою відкриття ТРЦ називали 1 вересня 2024 року.

Окрім того, що Ocean Mall – найкрупніший ТРЦ, який відкриється цього року (загальна площа - 300 тис. кв.м, орендна 110 тис. кв.м), це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. З унікального - тут з'явиться багато науково-освітнього контенту у сучасній інтерактивній подачі.

Візуально поверхи ТРЦ сформовані як заломлені хвилі океану, це підкреслюватиме і світлове оформлення.

"Відкриття ТРЦ Ocean Mall безперечно обіцяє стати не тільки подією року, а подією історії українських розважальних центрів. Девелопер обіцяє багато унікальних речей - від нових орендарів до внутрішнього оздоблення", - заявив у коментарі Delo.ua гендиректор компанії NAI Ukraine, СЕО проєктного бюро Urban Experts Віталій Бойко.

За його словами, замість акваріуму з акулами, як це було у Ocean Plaza, концепція передбачає чимало освітніх та ігрових проєктів про таємниці океану.

У складі зони entertainment заплановано digital-парк і лазерний кінотеатр із залом IMAX від мережі Планета кіно. ДО війни у ТРЦ було заплановано відкриття магазину ІКЕА. Крім того, планувався продуктовий гіпермаркет на 9000 кв. м. Загалом проект обіцяє об’єднати 800 магазинів. Серед потенційних орендарів – Сільпо, іспанська fashion-група Inditex (бренди Zara, Pull & Bear, Bershka) і ще один відомий шведський рітейлер – H&M.

Водночас комплекс площею 210 000 кв. м планують обʼєднати з ТРЦ Ocean Plaza, який бізнесмен планує придбати у держави на аукціоні – Вагіф Алієв укотре заявив, що не має сумнівів, що зможе його купити.

Після об'єднання Ocean може стати одним з найбільших ТРЦ в Європі.

Більше про те, які ТРЦ відкриються у 2024 році, читайте у аналізі Delo.ua "Усупереч війні. Які ТРЦ відкриються в Україні у 2024 році".