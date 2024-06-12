Націоналізація Ocean Plaza: Мін'юст обнуляє борг ТРЦ перед Ротенбергом

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга, що дозволить Фонду державного майна запустити процес приватизації ТРЦ.

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Про це повідомляє Мінʼюст.

Зазначається, що 11 червня 2024 року Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду другу позовну заяву про застосування до Аркадія Ротенберга, Ігоря Ротенберга, Олександра Скоробогатька та Олександра Пономаренко.

Всі ці відомі російські бізнесмени мають тісні зв’язки з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Діяльність їх компаній пов’язана, зокрема, з будівництвом готелів, мостів, доріг, аеропортів, виробництвом патронів.

У Мінʼюсті нагадують, що рішенням ВАКС в дохід держави було стягнуто 100% частки статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" та 66,65% частки статутного капіталу ТОВ "ІС "Либідь".

Наразі до стягнення заявлено права вимоги компанії-нерезидента, пов’язаної з російськими бізнесменами, а саме:

право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією "Ethoder Investments Limited"; ­

право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014, року укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією "Ethoder Investments Limited";

право вимоги за договором застави від 14.04.2014, року укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та компанією "Ethoder Investments Limited".

Обнулення прав вимоги дозволить Фонду державного майна запустити процес приватизації ТРЦ Ocean Plaza. В іншому випадку, майбутньому власнику довелось би виплатити 200 млн доларів боргу Ротенбергу.

Звідки в Ocean Plaza борг на 200 мільйонів доларів

Формальним власником Ocean Plaza було українське ТОВ "ІС Либідь". Гроші для придбання Ocean Plaza товариство отримало від материнської Ethoder Investments Limited у кредит.

Сума кредиту становила 150 мільйонів доларів, з процентною ставкою 20% річних у доларах. Як заставу для забезпечення цієї угоди використали майбутній об’єкт нерухомості. Компанія Ethoder зараз належить Ротенбергам.

Як відомо, Ротенбергам належало 66,65% у статутному капіталі ТОВ "ІС "Либідь".

Вищий антикорупційний суд встановив, що з 2013 по 2020 рік ТОВ "ІС Либідь" виплатило 249,8 мільйона доларів відсотків. Весь цей час виплачували лише відсотки, залишаючи основну суму заборгованості незмінною, щоб виводити прибуток на офшори на Кіпрі.

Для того, щоб Ротенберг дійсно позбувся Ocean Plaza як активу і не зміг через суд вимагати від держави борг, Мін'юст і подав позов.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Наразі Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1 651 633 236 грн.