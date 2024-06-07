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Нерухомість
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Інвестфонд Inzhur залучить до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю "Україна"

Інвестфонд Inzhur залучить до 10 тис. інвесторів для приватизації готелю "Україна"
Готель "Україна". Фото: ukraine-hotel.kiev.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про реєстрацію регламенту пайового інвестиційного фонду "Інжур Готель Україна".

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Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми дивимося на цікаві активи як на приватному ринку, так і серед державного або комунального майна. Ми хочемо взяти участь у приватизації готелю "Україна" і з цією метою створюємо фонд. Розраховуємо, що до нього долучаться 5-10 тис. осіб", - розповів засновник Inzhur Андрій Журжій.

За словами Журжія, у разі перемоги в аукціоні на першому етапі будуть прийняти управлінські рішення щодо готелю, однак в майбутньому споруда потребуватиме реконцепції та реконструкції.

Він вважає, що найкращим варіантом для готелю "Україна" було б включення його до міжнародної мережі, однак це було б важко зробити під час повномасштабної війни.

"Це на перспективу. Зараз він потребуватиме аналізу, а потім уже додаткових інвестицій", - додав засновник Inzhur.

За словами Журжія, до пайового інвестиційного фонду Inzhur Ocean, який створено, щоб викупити держчастку в 66,65% Ocean Plaza (Київ), уже долучилося приблизно 3 тис. осіб.

Загальна кількість інвесторів у чинні проєкти інвестфонду Inzhur наразі становить близько 5 тис., серед них близько 25% мають інвестиції в кілька проєктів.

Нагадаємо, Фонд держмайна України назвав стартову ціну готелю "Україна" на Майдані Незалежності. Так, початкова ціна активу становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.

Про готель "Україна"

Готель "Україна" є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою "Москва". 

Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

У лютому 2014 року з цього готелю вели стрільбу по протестувальниках на Майдані.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебувало в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури. Останнє шукало для готелю інвестиції за кордоном.

Повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив про наміри приватизувати готель "Україна". Причина – готель накопичив борг у розмірі понад 45 млн грн.

Кабінет міністрів у квітні 2024 року вирішив включити державне підприємство "Готель Україна" до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.

Про інвестиційний фонд Inzhur

Засновником та інвестором Inzhur є голова наглядової ради інвестфонду Zhurzhii Ventures Андрій Журжій. Фонд володіє девелоперською компанією Smile Development (яка побудувала і продала інвесторам понад 35 супермаркетів "Сільпо" і "Фора", а також житловий комплекс "Оптимісто", що розвивається, в с. Гатне під Києвом) і компанією з управління активами "Інвестиційні партнери" , що управляє активами на 45 млрд грн в Україні та країнах Євросоюзу.

На початку 2022 року, перед війною, Андрій Журжій запустив перший український сервіс для спільного придбання нерухомості Inzhur REIT (Real Estate Investment Trust).

Станом на 6 червня п'ять фондів нерухомості Inzhur REIT управляють активами в 1,650 млрд грн, мають 4902 співвласника, яким уже виплачено близько 128 млн грн дивідендів.

Більше про те, як в Україні працюють інвестиційні фонди REIT або ж Real Estate Investment Trust, читайте в статті Delo.ua "Пайові інвестиції в нерухомість. Що таке REIT і як ці фонди працюють в українських реаліях".

Автор:
Ольга Колесніченко