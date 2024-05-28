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Київське казино "Прем'єр Палац" оголосило про банкрутство через борги перед державою

Київське казино "Прем'єр Палац" оголосило про банкрутство через борги перед державою
Казино "Прем'єр Палац" оголосило про банкрутство. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Київське казино "Прем'єр Палац", яке має борги перед державою у розмірі понад 150 млн грн за ліцензію на гральний бізнес, заявило про своє банкрутство. 

Провадження було розпочато 15 травня і буде розглянуте Господарським судом Києва, повідомляється на офіційному веб-сайті Верховного суду.

Офіс генерального прокурора подав до суду позов проти компанії у квітні, вимагаючи стягнути з неї 158,9 млн грн за останні два роки. Господарський суд Києва частково задовольнив цей позов і наклав арешт на грошові кошти ТОВ "Казино "Прем'єр Палац" в певному обсязі для забезпечення позову.

Згідно з рішенням суду від 8 квітня, казино заробило чистий прибуток у розмірі 60,5 млн грн у 2022 році та майже 9 млн грн за перші дев'ять місяців 2023 року.

Офіс генпрокурора також вимагав арештувати 100% корпоративних прав казино, які належать ТОВ "Енергопоставка", та заборонити їхню перереєстрацію. Однак суд вважає, що це вимоги прокурора не є повністю обгрунтованими.

Розташоване у центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка, 5, казино "Прем'єр Палац" розташоване на першому та цокольному поверхах однойменного готелю. У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала казино три ліцензії, але у 2023 році їх анулювали.

Як пише liga.net, готель і казино "Прем'єр Палац" входять до бізнес-імперії російських олігархів Олександра Бабакова, Євгена Гінера, Михайла Воєводіна. Україна збирається конфіскувати їхні активи.

Додамо, топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки минулого року. Лідери сфери азартних ігор в Україні у 2023 році заробили 54,92 млрд грн. Це у 28 разів більше, ніж у 2022 році — 1,94 млрд грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко