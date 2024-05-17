Уряд обмежив азартні ігри в Інтернеті

Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабміном прийнято рішення, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 N 234.

"До набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей, але не пізніше закінчення дії правового режиму воєнного стану, встановити порядок обмеження реклами азартних ігор, що здійснюється шляхом обмеження розповсюдження реклами азартних ігор, реклами торговельних марок, інших обʼєктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу", - йдеться в постанові.

Крім того, Кабмін заборонив реєстрацію організаторами азартних ігор в мережі Інтернет кількох клієнтських рахунків для одного гравця.

Також під час проведення азартних iгop в lнтернеті організатори азартних ігор зобов'язані:

запровадити обов'язкові перерви в азартній грі для кожного гравця;

після реєстрації гравця в онлайн-системі організатора азартних iгор або до моменту прийняття ставки одержати від гравця інформацію щодо ліміту коштів, які гравець бажає витрачати на азартну гру протягом певного часу (доби, тижня, місяця), та встановити йому обраний ліміт з можливістю його зміни не частіше одного разу на місяць;

встановити максимальний час безперервної участі гравця в азартній грі протягом доби та тижня.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Зауважимо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

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