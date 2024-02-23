Ігрова залежність: в Україні кількість лудоманів збільшилася у 8 разів

В Україні діє Реєстр лудоманів — осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за три роки існування до переліку було включено 3871 особу. Переважна більшість - 87% з них - потрапили до переліку у 2023 році.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість лудоманів зростає рік до року

Як зазначають аналітики, 3,7 тисячі людей знаходяться у Реєстрі лудоманів станом на початок 2024 року.

"За весь час існування до переліку було включено 3871 особу. Переважна більшість — 87% з них — потрапили до переліку у 2023 році. За минулий рік кількість лудоманів у переліку зросла у 8 разів", - підкреслюють в "Опендатабот".

За останні два роки з Реєстру було виключено 171 людину у зв’язку із закінченням строку обмежень. З них 60 осіб були виключені у 2022 році, а ще 111 — торік.

99% ігроманів самостійно внесли себе до «чорного списку»

Як повідомляють в "Опендатабот", 99% осіб потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Лише 1% осіб були включені до реєстру за рішенням КРАІЛ. Водночас за рішенням суду жодна особа не потрапила до Реєстру.

"Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду. Таким чином, в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики акцентують увагу на тому, що для лудоманів в Україні передбачені лише тимчасові заборони на відвідування гральних закладів — на термін від шести місяців до трьох років. По завершенню термінів дія цих обмежень автоматично припиняється.

Крім того, у грудні 2023 року був прийнятий Закон 9422, що забороняє видавати кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру. Проте це обмеження дійсне лише у випадку, якщо у переліку зазначено, що людина використовувала кредитні кошти для гри.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

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