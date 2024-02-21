В Україні рівень шахрайства досяг історичного максимуму

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це найвищий показник за останніх 11 років. Вже на початку 2024 року було встановлено новий антирекорд – майже 8,5 тис. нових справ.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито за минулий рік 82 609 кримінальних проваджень.

"Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів", - зауважують аналітики.

Вони звертають увагу, що востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році — тоді кількість нових проваджень сягнула 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

"Пандемія шахрайства не вщухає: вже у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд — 8 421 відкритих проваджень. До порівняння, це в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року", - підкреслюють в "Опендатабот".

За даними аналітиків, натомість справ за ст. 190, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років — лише 18%.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Раніше в "Опендатабот" повідомляли, що в Україні у 2023 році було зафіксовано понад 360 випадків рейдерства. Більша частина проваджень відкривається за підробку документів. При цьому лише 17% справ дійшло до суду торік.

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