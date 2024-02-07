1,4 млн боргів накопичили українці від початку повномасштабної війни за даними Єдиного реєстру боржників. Серед боргів у реєстрі наразі найбільше стягнень на користь держави, адмінправопорушень та штрафів за ПДР.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що на 1,4 мільйона заборгованостей виріс Єдиний реєстр боржників від початку повномасштабної війни.

"Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів. Переважна більшість нових боргів — 1,2 млн або 80% — з’явилися минулоріч", - зауважують аналітики.

За що українці заборгували за час повномасштабної війни?

За даними "Опендатабот", найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг — на 38% та 30% відповідно.

"Для порівняння, кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази за 2021 рік", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що у сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 мільйона боргів.

"У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 досягнула колишнього рівня", - зазначають в "Опендатабот".

Крім того, на чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР.

"Варто зазначити, що переважна більшість — а саме ⅔ цих боргів — додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії «Стягнення коштів» боргів поменшало на 27,5% — на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази", - зауважують аналітики.

Також на 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

"Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія «Документ, що не підпадає під згадані категорії». До неї можуть входити борги з інших розділів", - уточнюють аналітики.

Вони зазначають, що загалом наразі 8,91 мільйона боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. Від початку повномасштабної війни перелік збільшився на 1,4 млн нових боргів.

Нагадаємо, з лютого 2024 року українцям знову можуть відключати комунальні послуги, блокувати картки та нараховувати пеню за борги.

Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Це рішення не стосується ВПО та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com