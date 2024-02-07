1,4 млн долгов накопили украинцы с начала полномасштабной войны по данным Единого реестра должников. Среди долгов в реестре сейчас больше взысканий в пользу государства, админправонарушений и штрафов за ПДД.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что на 1,4 миллиона задолженностей вырос Единый реестр должников с начала полномасштабной войны.

"Для сравнения, только за 2021 год в Реестр добавилось 1,5 млн записей. Подавляющее большинство новых долгов - 1,2 млн или 80% - появились в прошлом", - отмечают аналитики.

За что украинцы должны за время полномасштабной войны?

По данным "Опендатабот", больше всего возросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно.

"Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что в сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 миллиона долгов.

"В первый год великой войны их количество упало на 300 тысяч, но уже за 2023 год достигло прежнего уровня", - отмечают в "Опендатабот".

Кроме того, на четверть увеличилось количество задолженностей за штрафы из-за нарушения ПДД.

"Следует отметить, что подавляющее большинство - а именно ⅔ этих долгов - добавились в реестр в 2022 году. А вот в категории "Взыскание средств" долгов уменьшилось на 27,5% - в противовес 2021 году, когда количество таких задолженностей возросло почти в полторы раза", - отмечают аналитики.

Также на 4,5% за два года увеличилось количество должников по алиментам. Для сравнения, за 2021 год их количество выросло на 4,7%.

"Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в реестре появилась категория "Документ, не подпадающий под упомянутые категории". В нее могут входить долги по другим разделам", - уточняют аналитики.

Они отмечают, что всего 8,91 миллиона долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С начала полномасштабной войны список увеличился на 1,4 млн новых долгов.

Напомним, с февраля 2024 года украинцам снова могут отключать коммунальные услуги, блокировать карты и начислять пеню за долги.

Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Это решение не касается ВПЛ и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Источник фото: ua.depositphotos.com