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Задолженность потребителей за электроэнергию достигла 15 млрд. гривен
За время полномасштабной войны украинцы задолжали за электроэнергию 15 миллиардов гривен, при чем 7,7 млрд грн – всего за 2023 год.
Об этом сообщил Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", в интервью изданию ExPro.
По его словам, это очень большая сумма, а лидерами среди должников являются, как ни странно, Киев и Киевская область. Среди рекордсменов Днепропетровска и Харьковская области.
"Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников - много областей, каких бы там ни должно быть", - заметил Бойко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он надеется, что отмена моратория на отключение электроэнергии за долги и начисление пени для должников будет способствовать уменьшению долгов и побуждать украинцев своевременно платить за коммунальные услуги.
Напомним, 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскания задолженности по ЖКУ населению в случае неуплаты.
Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.
Таким образом, возвращаются нормы, действовавшие перед началом полномасштабной войны. Вместе с этим, по оценке экспертов и участников рынка, большинство населения несмотря на войну добросовестно платило счета за коммунальные услуги, а наиболее проблемными были считанные бытовые потребители и коммунальные предприятия.
Источник фото: ua.depositphotos.com