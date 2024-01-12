В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов по ЖКУ

Основная причина отмены моратория – это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения по потребленной электроэнергии увеличился на 41% по сравнению с довоенным временем.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, для нормального функционирования энергосистемы Украины необходимы значительные ресурсы, поэтому отмена моратория была вынужденной мерой.

Ущаповский добавляет, что те домохозяйства, которые имеют соответствующие субсидии, платят за коммунальные услуги почти в полном размере и парадоксальным является то, что долги растут преимущественно из-за платежеспособных домохозяйств, поскольку мораторий значительно ухудшил платежную дисциплину.

Тем не менее, действие моратория будет сохраняться на территориях, где ведутся боевые действия и на прифронтовых территориях.

Таким образом Кабмин стремится остановить рост долгов за коммунальные услуги, уже достигшие невиданных цифр.

Правительство отменило мораторий на отключение света

Напомним, 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме.

Добавим, что мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

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