- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Yasno сообщили, когда начнут отключать должников от электричества
Столичная компания-энергопоставщик Yasno с 29 января начнет отключать должников от электроэнергии.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко, передает Европейская правда.
Он отметил, что согласно правительственному постановлению, должники уже получили предупреждение по поводу будущих отключений.
"Первое - мы называем это уведомление, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками людям, сообщает о том, что есть долг, пожалуйста, оплатите", - пояснил Коваленко процедуру отключения пользователей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Второй тип предупреждения, по его словам, уже предшествует непосредственному отключению потребителя.
"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время оплатить долги. И через 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и оплатить долг", - отметил гендиректор Yasno.
Таким образом, отключения от электроэнергии будут производиться только после получения официального предупреждения.
"10 дней, и производится отключение", - сказал руководитель Yasno.
Однако это не означает, что все должники начнут получать такие уведомления с 29 января. Коваленко объяснил, что все должники разделены по сумме и глубине долга.
"То есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы общаемся с ними. А есть долги, которым год и больше", - добавил он.
Как избежать отключения электроэнергии из-за неуплаты
В случае, если человек находится не на территории Украины, он все равно может погасить долг.
"Это не большая проблема. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", - отметил Коваленко.
"Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", - добавил он.
Но если отключение электроэнергии все же произошло, то долг все равно придется оплатить.
"После этого нужно будет получить счет на подключение и оплатить. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента", - отметил гендиректор Yasno.
Напомним, Кабинет министров Украины отменил мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, в котором также отмечается, что мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.
Для остальных потребителей коммунальных услуг возобновится начисление пени за неуплату. Кроме того, возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.
Также правительство вернуло возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.
Напомним, мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.
Фото: ua.depositphotos.com