В Yasno сообщили, когда начнут отключать должников от электричества

Столичная компания-энергопоставщик Yasno с 29 января начнет отключать должников от электроэнергии.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко, передает Европейская правда.

Он отметил, что согласно правительственному постановлению, должники уже получили предупреждение по поводу будущих отключений.

"Первое - мы называем это уведомление, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками людям, сообщает о том, что есть долг, пожалуйста, оплатите", - пояснил Коваленко процедуру отключения пользователей.

Второй тип предупреждения, по его словам, уже предшествует непосредственному отключению потребителя.

"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время оплатить долги. И через 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и оплатить долг", - отметил гендиректор Yasno.

Таким образом, отключения от электроэнергии будут производиться только после получения официального предупреждения.

"10 дней, и производится отключение", - сказал руководитель Yasno.

Однако это не означает, что все должники начнут получать такие уведомления с 29 января. Коваленко объяснил, что все должники разделены по сумме и глубине долга.

"То есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы общаемся с ними. А есть долги, которым год и больше", - добавил он.

Как избежать отключения электроэнергии из-за неуплаты

В случае, если человек находится не на территории Украины, он все равно может погасить долг.

"Это не большая проблема. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", - отметил Коваленко.

"Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", - добавил он.

Но если отключение электроэнергии все же произошло, то долг все равно придется оплатить.

"После этого нужно будет получить счет на подключение и оплатить. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента", - отметил гендиректор Yasno.

Напомним, Кабинет министров Украины отменил мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, в котором также отмечается, что мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Для остальных потребителей коммунальных услуг возобновится начисление пени за неуплату. Кроме того, возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Также правительство вернуло возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

Напомним, мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.

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