У Yasno повідомили, коли почнуть відключати боржників від електрики

Столична компанія-енергопостачальник Yasno з 29 січня почне відключати боржників від електроенергії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко, передає Європейська правда.

Він зазначив, що згідно з урядовою постановою, боржники вже отримали попередження щодо майбутніх відключень.

"Перше - ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть", - пояснив Коваленко процедуру відключення користувачів.

Другий тип попередження, за його словами, вже передує безпосередньо відключенню споживача.

"Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час сплатити борги. І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг", - зазначив гендиректор Yasno.

Таким чином, відключення від електроенергії будуть відбуватися лише після отримання офіційного попередження.

"10 днів, і проводиться відключення", - сказав керівник Yasno.

Однак це не означає, що всі боржники почнуть отримувати такі сповіщення з 29 січня. Коваленко пояснив, що всі боржники розділені за сумою і глибиною боргу.

"Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, яким рік і більше", - додав він.

Як уникнути відключення електроенергії через несплату

У випадку, якщо людина знаходиться не на території України, вона все одно може сплатити борг.

"Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу", - зазначив Коваленко.

"Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", - додав він.

Але якщо відключення електроенергії все ж відбулося, то борг все одно треба буде сплатити.

"Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання", - зазначив гендиректор Yasno.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Про це йдеться у відповідній постанові уряду, у якій також зазначається, що мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти споживачів комунальних послуг буде відновлено нарахування пені за несплату. Крім того, відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.

Також уряд повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Нагадаємо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

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