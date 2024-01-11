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У Yasno повідомили, коли почнуть відключати боржників від електрики
Столична компанія-енергопостачальник Yasno з 29 січня почне відключати боржників від електроенергії.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко, передає Європейська правда.
Він зазначив, що згідно з урядовою постановою, боржники вже отримали попередження щодо майбутніх відключень.
"Перше - ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть", - пояснив Коваленко процедуру відключення користувачів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Другий тип попередження, за його словами, вже передує безпосередньо відключенню споживача.
"Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час сплатити борги. І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг", - зазначив гендиректор Yasno.
Таким чином, відключення від електроенергії будуть відбуватися лише після отримання офіційного попередження.
"10 днів, і проводиться відключення", - сказав керівник Yasno.
Однак це не означає, що всі боржники почнуть отримувати такі сповіщення з 29 січня. Коваленко пояснив, що всі боржники розділені за сумою і глибиною боргу.
"Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, яким рік і більше", - додав він.
Як уникнути відключення електроенергії через несплату
У випадку, якщо людина знаходиться не на території України, вона все одно може сплатити борг.
"Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу", - зазначив Коваленко.
"Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", - додав він.
Але якщо відключення електроенергії все ж відбулося, то борг все одно треба буде сплатити.
"Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання", - зазначив гендиректор Yasno.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Про це йдеться у відповідній постанові уряду, у якій також зазначається, що мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.
Для решти споживачів комунальних послуг буде відновлено нарахування пені за несплату. Крім того, відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.
Також уряд повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.
Нагадаємо, мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.
Фото: ua.depositphotos.com