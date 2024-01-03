Тарифный вопрос. Будет ли расти стоимость электроэнергии для населения в 2024 году

Массированные атаки энергетической инфраструктуры минувшей зимой привели к значительным разрушениям объектов энергетики. Чтобы дать энергокомпаниям дополнительные средства для восстановления Правительство в мае 2023 года пошло на непопулярный шаг и приняло решение повысить тарифы на электроэнергию для населения . Тогда тарифы выросли с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 кВт-ч. Однако проблемы это решило лишь отчасти. Хотя энергетики и смогли восстановить часть инфраструктуры к началу этого отопительного сезона, в энергосистеме хронический дефицит, а на рынке электроэнергии остаются многомиллиардные долги.

Основные доноры низких тарифов для населения "Укрэнерго" и "Энергоатом" по итогам 11 месяцев 2023 года должны компенсировать поставщикам электроэнергии более 150 млрд гривен. И если избегать вопроса либерализации тарифов, то цена вопроса для этих двух компаний будет расти. Кроме того, взаимные долги на энергетическом рынке приводят к его искажению, сдерживают приток инвестиций в отрасль и не позволяют ей развиваться.

Наиболее адекватным сценарием развития событий эксперты считают постепенное внедрение рыночных тарифов на электроэнергию для населения, одновременно с которым должна быть внедрена адресная помощь наиболее уязвимым гражданам, которые действительно не смогут платить по рыночным тарифам.

Однако во время полномасштабной войны не стоит рассчитывать на то, что правительство вряд ли примет решение о полной либерализации тарифов. Уже на втором году после российского вторжения в обществе накопилось очень много проблем, и либерализация тарифов станет для населения шоком. Несмотря на то, что ни президентских, ни парламентских выборов в 2024 году не будет, власти все равно приходится считаться с общественным мнением, а вопрос коммунальных тарифов всегда был болезненным для украинских политиков. Эксперты считают, что наиболее вероятным будет сценарий, при каком либерализации не состоится, однако тарифы все же будут несколько повышены ближе к лету.

Какими должны быть экономически обоснованные тарифы

Аналитик DiXi Group Андрей Урста говорит, что предпосылок для приведения цены на электроэнергию для населения к рыночно оговоренному уровню предостаточно. Такая цена имеет четкую структуру, которая включает в себя пять составляющих: закупочную цену электроэнергии поставщиками на оптовом рынке, сетевые тарифы – на передачу и распределение, тариф на услуги поставщика и налоги.

Так, по данным сервиса Energy Map , по состоянию на ноябрь 2023 года, оптовая цена на рынке "на сутки вперед" (РДН) - 4,04 грн/кВт-ч, тариф на передачу - 0,49 грн/кВт-ч, средний по Украине тариф на распределение – 1,67 грн/кВт-ч, средний тариф поставщиков универсальных услуг (ЧУП) – 0,1 грн/кВт-ч. Кроме того, к конечной платежке нужно добавить 20% НДС. Если подытожить эти текущие расходы, то сейчас в среднем по Украине розничная цена должна составлять около 7,56 грн/кВт-ч, то есть почти в три раза выше текущей 2,64 грн/кВт-ч.

По словам Урсты, все вышеуказанные пять составляющих в 2024 году вырастут. Регулятор в лице НКРЭКУ уже утвердил новые сетевые тарифы для операторов системы передачи и систем распределения (облэнерго). Цены на оптовом рынке также будут вероятно расти, по крайней мере по причинам инфляции и девальвации гривны. Также из-за дефицита мощностей в энергосистеме страна потребует частично импортировать электроэнергию из стран ЕС, где она часто дороже украинской. С учетом этих факторов Урста считает, что рыночно оговоренная цена на электроэнергию для населения в 2024 году должна составлять около 8 грн/кВт-час.

Руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра говорит, что экономическая точка зрения тарифа на электроэнергию для населения не соответствует себестоимости ее производства. По его мнению, рыночную цену должен показывать рынок РДН (4,1 грн КВт) – но он ограничен прайс-кепами. Расчеты по инфляции – 2017-2023 цены производителей промышленной продукции выросли в 2,2 раза. В то же время тариф на электроэнергию для населения повысили с 1,68 до 2,64 грн за кВт-ч, то есть в 0,6 раза. Таким образом, по мнению эксперта, экономическая основа для повышения тарифа остается актуальной и в 2024 году. Однако здесь с одной стороны есть социальный и политический аспекты, с другой, что долги по ПСО (возложение специальных обязанностей на “Энергоатом” и “Укргидроэнерго”) становятся в начале цепочки неплатежей на рынке электроэнергии.

Сколько составляют долги на рынке электроэнергии

По словам Урсты, текущий долг основного "донора" низких тарифов для населения - "Энергоатома" - перед ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) в рамках возложения спецобязанностей составляет около 19 млрд грн. А задолженность ГарПока перед поставщиками составляет 20,4 млрд грн. Оценочно, при сохранении текущей цены на электроэнергию для населения на 2024 год, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложены соответствующие спецобязанности, должны в следующем году суммарно компенсировать поставщикам около 150 млрд грн (за неполные 11 мес. 2023 года) эта сумма составила около 124 млрд. грн.). То есть, если избегать дальнейшего повышения цен для населения, "цена вопроса" для этих двух компаний будет только расти. Это повлечет рост задолженности по всей цепочке, дальнейшее искривление рынка и другие негативные последствия.

“Отдельным вопросом является платежная дисциплина населения. Конечно, в условиях войны текущие оплаты неполные, поэтому у поставщиков дополнительная долговая дыра. Ее размер сейчас оценить трудно из-за закрытости данных. Впрочем, это не должно останавливать реформы. Ведь тогда мы попадаем в замкнутый круг, когда "нельзя повышать тариф для населения, потому что и так не платят полностью", - говорит эксперт.

Он отмечает, что цены на электроэнергию для населения целесообразно доводить до рыночно оговоренного уровня, конечно же, делать это постепенно. А поддержка должна быть адресной и только для уязвимых потребителей. Также она должна быть в форме содействия энергоэффективности, что приводит к сокращению потребления и управлению спросом, которое возможно при установлении интеллектуальных счетчиков и переносе части автоматизированных бытовых процессов на ночной период (с 23 до 7 часов), где тариф вдвое ниже дневного. Эти меры, по мнению Урсты, могут помочь населению экономить в оплате за электроэнергию и будут постепенно оздоравливать рынок. Также это поможет всей энергосистеме в балансировке и более легком прохождении вечернего пика потребления.

Хронически заниженные тарифы на электроэнергию являются неэффективной и недальновидной политикой, ведь она ограничивает необходимые инвестиции в сектор, не позволяет развиваться конкуренции на розничном сегменте, не стимулирует энергоэффективность, ослабляет энергобезопасность и надежность поставок и т.д. Кроме того, цена в 2,64 грн/кВт-ч действует для абсолютно всех домохозяйств страны, включая состоятельных и имеющих средний уровень благосостояния и оплачивающих полную стоимость электроэнергии. Поддержка должна быть в форме прямых монетизированных субсидий только тем уязвимым потребителям, которые действительно в ней нуждаются”, - отмечает Урста.

По его словам, повышение цены для населения происходит по решению правительства. Вероятно, в 2024 году оно будет, но после завершения отопительного периода (ближе к лету) и снова будет носить частичный характер, особенно учитывая экономическую и социальную нестабильность в воюющей стране.

Крупнейшими неплательщиками на рынке являются не население, а коммунальные предприятия

В свою очередь, Голиздра говорит, что уровень платежей населения за потребленную электроэнергию остается на достаточно высоком уровне. Так, по данным Председателя правления "Черкассыоблэнерго" Олега Самчука, сейчас платят 100% потребления. И даже в прифронтовой Николаевской области, где до широкомасштабного вторжения уровень платежей составил 98%, по данным и.о. директора "Николаевоблэнерго" Вадим Данилков, на сегодняшний день он тоже тоже - 96%. Вообще, по данным ОСРов в регионах крупнейшими должниками за потребленную электроэнергию являются водоканалы и теплокоммунэнерго.

По мнению Голидры, проблему долгов необходимо решать с применением различных инструментов как повышением платежной и финансовой дисциплины, так и продолжением поэтапного повышения тарифа для населения. Еще одним путем является привлечение средств международных финансовых стабилизации ситуации.

“Что касается первой, то глава “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий уже заявил о формировании перечня потребителей, которых можно отключать от электроснабжения, поможет уменьшить наращивание долгов на балансирующем рынке в 4-5 раз. Относительно повышения тарифов, очевидно, такой шаг возможен по окончании отопительного сезона. Что касается третьей, то "Укрэнерго" регулярно привлекает средства ЕБРР и других финансовых институтов, но этого, очевидно, недостаточно", - говорит Голиздра.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также считает, что тарифы на электроэнергию для населения должны вырасти до того уровня, который платит бизнес, поскольку разница в тарифах генерирует огромные долги на рынке, а прошлогоднее повышение тарифа не дало большого эффекта для рынка электроэнергии.

“Все должны платить рыночную цену кроме тех, кто не реально не может. Малообеспеченные должны получать субсидию денежными средствами. Тогда будет все прозрачно и нормально. Сейчас мы имеем систему, когда бедные платят, пенсионеры платят, их дотируют дешевой ценой. Но есть много частных домохозяйств, которые имеют бассейны, сауны, потребляют огромный объем электроэнергии, но ничего не платят. Фактически государство такой схемой дотирует больше богатых, чем бедных. Это никуда не годится, такая система не может работать. Надо переходить на адресную систему субсидий», – говорит Омельченко.

В то же время эксперт считает, что правительство вряд ли пойдет на либерализацию тарифов для населения в 2024 году. Скорее всего после отопительного сезона будут приняты очередные полумеры.