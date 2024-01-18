Заборгованість споживачів за електроенергію сягнула 15 млрд гривень

За час повномасштабної війни українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень, при чому 7,7 млрд грн – лише за 2023 рік.

Про це повідомив Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго", у інтерв'ю виданню ExPro.

За його словами, це дуже велика сума, а лідерами серед боржників є, як не дивно, Київ та Київська область. Також серед рекордсменів Дніпропетровська та Харківська області.

"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", – зауважив Бойко.

Він сподівається, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені для боржників сприятиме зменшенню боргів та спонукатиме українців вчасно сплачувати за комунальні послуги.

Нагадаємо, 9 січня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Таким чином, повертаються норми, що діяли перед початком повномасштабної війни. Разом з цим за оцінкою експертів та учасників ринку, більшість населення попри війну сумлінно сплачувала рахунки за комунальні послуги, а найбільш проблемними були лічені побутові споживачі та комунальні підприємства.

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