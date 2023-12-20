В Украине зафиксировано 200 тысяч должников по алиментам: из них 8% – женщины

Около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года Великой войны в Реестр добавилось около 12 тысяч новых должников. 91% должников по алиментам – это мужчины.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Как изменилось количество должников по алиментам с начала войны

По данным аналитиков, 192 150 должников по алиментам насчитывается в ЕРБ по состоянию на 15 декабря 2023 года.

"В общей сложности за неполных два года полномасштабной войны Реестр должников пополнился на 11 847 человек", - отмечают в "Опендатаботе".

Там добавляют, что пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года, тогда к перечню добавилось сразу 1 258 должников в месяц.

8% должников по алиментам - женщины

Подавляющее большинство должников по алиментам – 91% – это мужчины. Доля женщин с задолженностью по алиментам составляет 8%.

"В общей сложности, на 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей", - подчеркивают в "Опендатабот".

Заметим, в Украине снова начало расти количество усыновлений. Только за восемь месяцев 2023-го количество детей, получивших новые семьи, выросло на 14% к аналогичному периоду в прошлом году. Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область, сменившая безоговорочного лидера трех последних лет — Одесщину.

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