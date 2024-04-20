Зеленський підписав указ щодо обмеження роботи онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Про це йдеться в Указі президента №234/2024.

Зазначається, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про що йдеться в рішенні РНБО

Так, документом пропонуються наступні кроки для протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет:

На період дії правового режиму воєнного стану запровадити заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет;

Розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

Заборонити реєстрацію в інтернет-казино кількох акаунтів для одного гравця;



Визначити максимальний час безперервної участі в азартній грі на добу для одного акаунта та запровадити обов'язкові перерви у грі, визначити максимальний час гри на тиждень;

Зобов'язати організаторів азартних ігор в мережі Інтернет встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

Впровадити Державну систему онлайн-моніторингу;

Провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор;

МОЗ України забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу (стандарту) лікування ігрової вираженої залежності та проведення відповідного навчання медичних працівників з метою своєчасного виявлення у пацієнтів ознак вираженої ігрової залежності, станів, які можуть передувати виникненню такої залежності, та своєчасного надання необхідної допомоги для профілактики й лікування цієї хвороби;

Мінсоцполітики забезпечити у тримісячний строк прийняття державного стандарту надання соціальної послуги "017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю" та проведення навчання для надавачів соціальних послуг з метою своєчасного виявлення осіб з ознаками ігрової залежності, перенаправлення їх на лікування чи реабілітацію, надання таким особам відповідних соціальних послуг;

СБУ спільно з з уповноваженими органами забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України;

Рекомендувати НБУ запровадження у двотижневий строк заборони прийому як застави товарів подвійного використання, а також затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для банків щодо блокування використання кредитних коштів для азартних ігор.

Мінцифри провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні UA у їх магазинах додатків.

Автор петиції щодо обмеження діяльності онлайн-казино загинув у бою

15 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув командир відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, сержант Павло Петриченко.

Саме він 29 березня зареєстрував петицію про обмеження доступу до онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Порушення актуальної теми щодо лудоманії серед військових в останні тижні привернуло чималу увагу медіа до Петриченка, зокрема безпосередньо напередодні загибелі відеосюжет про скандальну тему з коментарями цього та інших військових випустив популярний YouTube-канал "Телебачення Торонто".

У своїй петиції Петриченко наголошував, що вже третій рік військовослужбовці перебувають далеко від дому, у стані стресу та без змоги належно відпочити, що робить їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох з них азартні ігри перетворюються на основний метод боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує здатність до самоконтролю.

Автор закликав президента внести до Верховної Ради законопроєкт, який би передбачав заборону на участь військових в азартних іграх, на рекламу азартних ігор, що використовує будь-яку військову атрибутику, на взаємодію благодійних фондів з представниками гральної індустрії, на отримання військовими підрозділами благодійної допомоги від представників грального бізнесу або афілійованих з ними осіб тощо.

У той же день, 29 березня, Зеленський відреагував на петицію. У вечірньому зверненні до народу глава держави доручив керівникам Служби безпеки України, Держслужби спецзвʼязку, Міністерства цифрової трансформації та секретарю Ради національної безпеки та оборони зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Уже 4 квітня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт №9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення держрегулювання організації та проведення азартних ігор та лотерей.