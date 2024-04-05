КРАІЛ не підпорядковуватимуть Мінцифри: з'явиться новий орган контролю за гральним бізнесом

Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не підпорядковуватимуть Міністерству цифрової трансформації України, як про це повідомляли раніше народні депутати. Замість цього створять службу, підпорядковану одному з органів виконавчої влади.

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Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі "Радіо Свобода".

Він розповів, що через незадовільну роботу КРАІЛ комітет вирішив рекомендувати до голосування законопроєкт, поданий Кабінетом міністрів України.

"Ми звернули увагу на істотний недолік регулювання в сфері грального бізнесу – це відсутність системи онлайн-моніторингу. На жаль, цю систему КРАІЛ не може запустити вже більше ніж три роки. Система ця вирішувала б дуже багато: від оподаткування, до контролю за діяльністю гральних закладів. На жаль, ми бачимо що цей процес заблокований. На жаль, ми бачимо, що результату жодного немає", – пояснив Гетманцев, додавши, що саме з цих причин нардепи і підтримали законопроєкт Кабміну про ліквідацію КРАІЛ і передачу функцій цього органу одному з органів центральної виконавчої влади.

"Ви говорили про (передачу контролю – ред.) Мінцифри – немає цього в законопроєкті, ніхто Мінцифри не передає. Йдеться про створення не колегіального органу великого, не комісії великої, а звичайної служби, яка б швидко і якісно виконувала ці завдання", – сказав Гетманцев.

За його словами, гральний бізнес повинен бути жорстко врегульований державою:

"До цього накопичувався цілий ряд змін до чинного законодавства, які є необхідними і щодо протидії лудоманії, і щодо забезпечення дотримання організаторами грального бізнесу чинного законодавства. Ми об’єднали все це в один законопроєкт. Ми покращуємо законодавство. Так, воно стає більш жорстким для грального бізнесу, але в суспільстві існують певні види діяльності, які повинні бути жорстко врегульовані державою. І тут мова йде не про розвиток бізнесу, тут мова йде про суспільне здоров’я і забезпечення безпеки", - зазначив голова комітету.

Незважаючи на те, що народні депутати очікують подальшого виходу з тіні учасників ринку, в Україні продовжують працювати сайти, котрі надають послуги у сфері грального бізнесу, без ліцензій.

"Ми очікуємо подальшого відбілювання ринку. Якщо взяти березень цього року – в чотири рази сплачено більше податків, у порівнянні з березнем минулого року. Два мільярди ми отримали в березні цього року надходжень до державного бюджету. Але поряд з цим, за даними Мінцифри, за їх даними сьогодні послуги в сфері грального бізнесу надають більше тисячі сайтів. А ліцензованих з них – лише сімнадцять", – повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, 4 квітня 2024 року профільний комітет ВР рекомендував прийняти доопрацьований законопроєкт N9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

Додамо, що президент Володимир Зеленський доручив керівникам Служби безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com