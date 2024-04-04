Профільний комітет ВР підтримав доопрацьований законопроєкт щодо контролю за гральним бізнесом

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 4 квітня 2024 року рекомендував прийняти доопрацьований законопроєкт N9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

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Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Доопрацьований комітетом законопроєкт N9256-д у відповідності з позицією президента має сприяти рішенню проблеми загострення поширення ігрової залежності під час воєнного стану, зокрема, серед військовослужбовців, які перебувають в екстремальних стресових умовах, що може спричиняти підвищені ризики формування ігрової залежності, а відтак потребують додаткових механізмів для захисту", - йдеться в його повідомленні.

За словами Гетманцева, доопрацьований законопроєкт пропонує систему змін, спрямованих на посилення вимог до організаторів азартних ігор, а також обмеження негативного впливу азартних ігор на суспільство, зокрема:

посилення вимог до реклами азартних ігор, а також збільшення штрафних санкцій за порушення у цій сфері (з 300 до 600 мінімальних заробітних плат), у тому числі повторне порушення передбачено як нову підставу для анулювання ліцензії організатора азартних ігор;

уточнення та деталізація порядку і наслідків проведення фактичних перевірок (у тому числі методом контрольних закупівель);

запровадження системи заходів щодо запобігання та протидії функціонуванню заборонених азартних ігор та/або гральних закладів, у тому числі шляхом моніторингу мережі Інтернет щодо виявлення вебсайтів та/або мобільних застосунків, які надають доступ на території України до азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії (включно з чіткими механізмами реагування для блокування доступу);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор;

у цілях попередження та подолання ігрової залежності передбачається, що вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) встановлюватимуться Кабінетом міністрів. Окрім того, на період воєнного стану запроваджується нова підстава для включення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

для підвищення добросовісності організаторів азартних ігор щодо забезпечення неможливості доступу до азартних ігор особам, які включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, запроваджується механізм компенсації на користь гравця, якому організатор не забезпечив неможливість участі в азартній грі попри заявлені гравцем самообмеження – такий крок стимулюватиме гравців перевіряти організаторів і повідомляти про порушення;

пропонується запровадити неможливість використання гравцем більше ніж одного рахунка для здійснення всіх розрахунків із організатором азартних ігор, що дозволить в подальшому ефективно реагувати на поведінку гравця з ознаками ігрової залежності;

для збільшення прозорості процедури ліцензування передбачається, що заява про отримання ліцензії разом із документами, які до неї додаються, може бути подана в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, все це запрацює на практиці лише і "тільки одночасно з ефективною боротьбою з тінню".

"Міскодінг закрили майже, а ось дропери та кріпта досі літає. Інакше обмеження можуть штовхнути частини людей в тінь, що не є метою закону. Тому будемо давати норми, щоб ще обмежити фінансові шлюзи", - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.

"Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - розповів президент.

Додамо, що у травні 2023 року Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ і автоматичне видання гральних ліцензій через Мінцифри й направив документ на розгляд у парламент, де він отримав №9256. Железняк тоді зареєстрував альтернативний проєкт під №9256-1. Тепер на основі цих документів комітет підготував доопрацьовану версію під №9256-д.

Проблема лудоманії серед військових

Нагадаємо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино. Ініціатор петиції – військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко, намагався таким чином звернути увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Автор наголошує на тому, що вже третій рік поспіль військовослужбовці перебувають далеко від дому, у стані стресу та без змоги належно відпочити, що робить їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох з них азартні ігри перетворюються на основний метод боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує їхню здатність до самоконтролю.

Він зазначив, що величезні борги військовослужбовців з ігровою залежністю можуть стати елементом тиску зі сторони спецслужб РФ.

Таким чином, підписанти петиції звернулися до президента із закликом внести до ВР законопроєкт, який буде передбачати:

встановлення заборони для військовослужбовців на участь у азартних іграх та користування онлайн-казино;

заборону на рекламу азартних ігор, яка використовує символіку Збройних Сил України або будь-яку військову атрибутику;

заборону для благодійних фондів на взаємодію з представниками гральної індустрії;

неможливість для військових підрозділів отримувати в якості благодійної допомоги майно від представників грального бізнесу або афілійованих з ними осіб;

заборону на рекламу та публічне оголошення про благодійну допомогу військовослужбовцям від учасників грального ринку;

неприпустимість для ломбардів приймати предмети подвійного призначення, такі як дрони та тепловізори;

обов'язок для інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати доступ до сайтів нелегальних казино.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com