Функції КРАІЛ можуть передати Мінцифрі

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує ухвалити на засіданні рішення про передачу функцій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Міністерству цифрової трансформації.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення має бути ухвалене на основі двох законопроєктів – урядового №9256 та №9256-д, який доопрацьований самим Железняком.

"Так, по історії з казино. Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроект про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу). Функціонал передадуть Мінцифрі. Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде варіант доопрацьований 9256-д", - написав він.

Железняк додає, що в новий законопроєкт увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу, систему онлайн-моніторингу і інше.

"Нагадаю і так в законі вже є обмеження (про рекламу – ред.), просто їх ніхто не боїться порушувати. Зараз буде цікаво спостерігати, як включаться окремі депутати в протидію….", - зазначив він

Додамо, що вчора президент Володимир Зеленський провів нараду керівниками СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.

"Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - розповів президент.

Додамо, що у травні 2023 року Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ і автоматичне видання гральних ліцензій через Мінцифри й направив документ на розгляд у парламент, де він отримав №9256. Железняк тоді зареєстрував альтернативний проєкт під №9256-1. Тепер на основі цих документів комітет підготував доопрацьовану версію під №9256-д.

Проблема лудоманії серед військових

Нагадаєм, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп, щодо обмеження роботи онлайн казино. Ініціатор петиції – військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко намагався таким чином звернути увагу на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Автор наголошує на тому, що вже третій рік поспіль військовослужбовці перебувають далеко від дому, у стані стресу та без змоги належно відпочити, що робить їх особливо схильними до психологічних проблем. Для багатьох з них азартні ігри перетворюються на основний метод боротьби зі стресом, що легко призводить до розвитку залежності та знижує їхню здатність до самоконтролю.

Він зазначив, що величезні борги військовослужбовців з ігровою залежністю можуть стати елементом тиску зі сторони спецслужб РФ.

Як повідомляло Нromadske, підписанти петиції звернулися до президента із закликом внести до ВР законопроєкт, який буде передбачати: