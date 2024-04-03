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Функции КРАИЛ могут передать Минцифре
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике планирует принять на заседании решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Министерству цифровой трансформации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующее решение должно быть принято на основе двух законопроектов – правительственного №9256 и №9256-д, доработанного самим Железняком.
"Да, по истории из казино. Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу). Функционал передадут Минцифре. Это будет сделано на основе двух законов: правительственного и моего. То есть будет вариант доработан 9256-д", – написал он.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Железняк добавляет, что в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, систему онлайн-мониторинга и прочее.
"Напомню и так в законе уже есть ограничения (о рекламе – ред.), просто их никто не боится нарушать. Сейчас будет интересно наблюдать, как включатся отдельные депутаты в противодействие…", - отметил он.
Добавим, что вчера президент Владимир Зеленский провел совещание руководителями СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино.
"Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - рассказал президент.
Добавим, что в мае 2023 года Кабинет министров поддержал законопроект о ликвидации КРАИЛ и автоматическое издание игровых лицензий через Минцифры и направил документ на рассмотрение в парламент, где он получил №9256. Железняк тогда зарегистрировал альтернативный проект под №9256-1. Теперь на основе этих документов комитет подготовил доработанную версию под №9256-д.
Проблема лудомания среди военных
Напомним, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп по ограничению работы онлайн казино. Инициатор петиции – военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко пытался таким образом обратить внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.
Автор отмечает, что уже третий год подряд военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности надлежаще отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.
Он отметил, что большие долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления со стороны спецслужб РФ.
Как сообщало Нromadske, подписанты петиции обратились к президенту с призывом внести в ВР законопроект, который будет предусматривать:
- установление запрета для военнослужащих на участие в азартных играх и использование онлайн-казино;
- запрет на рекламу азартных игр, использующую символику Вооруженных сил Украины или любую военную атрибутику;
- запрещение для благотворительных фондов на взаимодействие с представителями игровой индустрии;
- невозможность для военных подразделений получать в качестве благотворительной помощи имущество от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц;
- запрет на рекламу и публичное объявление о благотворительной помощи военнослужащим от участников игорного рынка;
- недопустимость для ломбардов принимать предметы двойного назначения, такие как дроны и тепловизоры;
- обязанность для интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать доступ на сайты нелегальных казино.