Функции КРАИЛ могут передать Минцифре

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике планирует принять на заседании решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Министерству цифровой трансформации.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующее решение должно быть принято на основе двух законопроектов – правительственного №9256 и №9256-д, доработанного самим Железняком.

"Да, по истории из казино. Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу). Функционал передадут Минцифре. Это будет сделано на основе двух законов: правительственного и моего. То есть будет вариант доработан 9256-д", – написал он.

Железняк добавляет, что в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, систему онлайн-мониторинга и прочее.

"Напомню и так в законе уже есть ограничения (о рекламе – ред.), просто их никто не боится нарушать. Сейчас будет интересно наблюдать, как включатся отдельные депутаты в противодействие…", - отметил он.

Добавим, что вчера президент Владимир Зеленский провел совещание руководителями СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино.

"Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые придадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - рассказал президент.

Добавим, что в мае 2023 года Кабинет министров поддержал законопроект о ликвидации КРАИЛ и автоматическое издание игровых лицензий через Минцифры и направил документ на рассмотрение в парламент, где он получил №9256. Железняк тогда зарегистрировал альтернативный проект под №9256-1. Теперь на основе этих документов комитет подготовил доработанную версию под №9256-д.

Проблема лудомания среди военных

Напомним, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп по ограничению работы онлайн казино. Инициатор петиции – военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко пытался таким образом обратить внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Автор отмечает, что уже третий год подряд военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности надлежаще отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

Он отметил, что большие долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления со стороны спецслужб РФ.

Как сообщало Нromadske, подписанты петиции обратились к президенту с призывом внести в ВР законопроект, который будет предусматривать: