Гетманцев призвал принять законопроект о ликвидации КРАИЛ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал работу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и призвал Верховную Раду к скорейшему рассмотрению законопроекта №9256 об организации и проведении азартных игр, который отменяет статус этого регулятора рынка.

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Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в течение трех лет с момента создания КРАИЛ должен был предпринять следующие шаги:

1. Сделать акцент не на выяснении отношений и разделении власти внутри самого себя, а на защите интересов игроков путем активного и последовательного формирования культуры ответственной игры в Украине.

2. При участии общественности разработать Правила ответственной игры – как для организаторов, так и для игроков, руководствуясь лучшими мировыми практиками и обеспечить их соблюдение.

3. Организовать не выборочный в лучших коррупционных традициях (как это сейчас), а тотальный контроль на предмет выполнения организаторами требований об ограничении доступа к азартным играм лиц, включенных в Реестр самоограничений.

4. Закрепить возможные способы самоограничения игроков в зависимости от вида азартных игр.

5. Наладив диалог с Правительством, внести в ВР проект закона об особенностях государственного регулирования в сфере азартных игр во время действия военного положения.

6. Собрать аналитику относительно возможного влияния стрессовых факторов, вызванных войной, для уязвимых категорий населения относительно повышенного риска формирования игровой зависимости и внести через Правительство предложения по предупреждению игровой зависимости на период военного положения.

7. Навести порядок в сфере рекламы азартных игр вместо рекламы собственных воображаемых "достижений".

8. И самое важное – запустить еще с августа 2022 года Государственную систему онлайн-мониторинга!

"Но определенно КРАИЛ этого не сделал", - подчеркнул глава Комитета.

По его словам, именно поэтому правительство и предложило ликвидировать этот орган, что поддержал Комитет в законопроекте №9256. В частности, Гетманцев требует вынести его на рассмотрение Верховной Рады, добавив на ближайшем заседании Комитета положения по противодействию лудомании.

Призыв Гетманцева поддержал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ликвидация КРАИЛ – первый важный шаг 100%", - написал он в телеграме.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил руководителям Службы безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Эти шаги будут проведены в ответ на петицию №22/223008-эп по ограничению работы онлайн казино, которая была опубликована 29 марта и только за пол дня ее подписали 26 040 украинцев. Инициатор петиции – военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко, пытается обратить внимание на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общее обращение игорного бизнеса выросло почти в 15 раз за год и достигло 207 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com