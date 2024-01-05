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Monobank заблокировал оплату своими картами услуг казино "Космолот"
Виртуальный банк Monobank больше не будет обслуживать со своих карт операции клиентов онлайн-казино "Космолот", поскольку зафиксировал некорректное использование бренда. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"В рамках "лечебно-профилактических" мероприятий заблокирована оплата картами Монобанк в казино Космолот. Вот эта ссылка вела на эту картинку. Нашим брендом так пользоваться нельзя", - написал он в Телеграмм.
По его данным, ссылка ведет на страницу игрового приложения Monoban, созвучного с названием банка Monobank.
Гороховский подчеркивает, что банк готов отменить блокировку платежей для клиентов "Космолота", но только при условии, что онлайн-казино задонатит 10 млн грн на ВСУ и предоставит копию соответствующей квитанции.
Напомним, в 2023 году Гороховский заявил, что monobank закроет счета более 11 тысяч клиентов, которые, по его данным, до российского вторжения 24 февраля находились в России, Беларуси, в Крыму, на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях, в Сирии., Эритреи и Северной Корее и не покинули эти территории. Однако из-за скандала, вызвавшего это заявление, он решил отказаться от блокирования счетов, но только тех из этих клиентов, кто находится на оккупированной территории Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua